Nikola Grbić nie owija w bawełnę. Gorzka ocena meczu z Japonią

Robimy to, by przygotować się na Paryż. Ale to nie pierwszy raz, to nie usprawiedliwienie tego, że nie graliśmy naszej najlepszej siatkówki. Nawet w takim meczu mieliśmy jednak szansę wygrać. To coś pozytywnego. Byliśmy bardzo blisko, a graliśmy z jedną z najlepszych drużyn na świecie. Mamy co poprawiać, gdzie się rozwijać. Przed turniejem, na który czekamy, kluczowa będzie cierpliwość

~ przekonuje Grbić.