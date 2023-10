Podopieczni Nikoli Grbicia nie mieli jednak łatwej przeprawy. Wprawdzie trafili do grupy C, gdzie przyszło im rywalizować z teoretycznie słabszymi rywalami, ale ci niemal w każdym meczu stawiali twarde warunki aktualnym wicemistrzom świata . Polacy tylko w meczach z Bułgarią i Meksykiem wygrywali 3:0 - w pozostałych starciach tracili seta lub dwa i momentami musieli wychodzić obronną ręką z bardzo poważnych opresji.

Nikola Grbić o problemach polskich siatkarzy: Nie byliśmy w najlepszej formie

Serbski szkoleniowiec dopytywany o to, co w najważniejszych momentach dawało przewagę jego podopiecznym, wskazał na dwa czynniki: koncentrację i siłę mentalną. To okazywało się kluczowe w spotkaniach z rywalami, którzy grali na naprawdę wysokim poziomie, ponieważ mieli świadomość, że zwycięstwo z "Biało-Czerwonymi" przybliży ich do awansu lub da cenne punkty do rankingu FIVB. Przy okazji szczerze przyznał, że Polacy mieli swoje problemy.