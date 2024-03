Jednym z bohaterów poprzedniego sezonu reprezentacyjnego był Aleksander Śliwka, który nie dość, że dużo wnosił do kadry pod względem sportowym, to zastąpił też kontuzjowanego Bartosza Kurka w roli kapitana. Przyjmujący ZAKSY potwierdził tym samym, że ma umiejętności przywódcze, chociaż sam z dużym dystansem podchodzi do decyzji Nikoli Grbicia. W wywiadzie dla Strefy Siatkówki dość wymownie stwierdził, że nie przywiązuje dużej wagi do posunięcia, na jakie zdecydował się serbski szkoleniowiec.