Polscy siatkarze do tej pory wygrali wszystkie mecze turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk olimpijskich, a Nikola Grbić w każdym ze spotkań skrzętnie wykorzystuje fakt, że ma do dyspozycji mocną i szeroką kadrę. Serb chętnie rotuje składem i daje szanse kolejnym siatkarzom, którzy w mniejszym lub większym stopniu wykorzystują okazję do pokazania się trenerowi. Co zaskakujące, jeden z "Biało-Czerwonych" najwyraźniej lepiej radzi sobie w roli rezerwowego niż podstawowego zawodnika.