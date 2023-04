Nikola Grbić pracuje poza kadrą. "Tak, jestem asystentem"

A niedługo później zacznie się właściwa misja, czyli batalia w kwalifikacjach olimpijskich o awans na igrzyska w Paryżu . Kadra w nadchodzących miesiącach będzie miała mocno napięty terminarz, a dosłownie pięć dni przed starciem z naszymi zachodnimi sąsiadami dojdzie do historycznego finału Ligi Mistrzów . O triumf w najbardziej prestiżowych rozgrywkach klubowych powalczą giganci PlusLigi: Jastrzębski Węgiel i Grupa Azoty Kędzierzyn-Koźle .

To oczywiście fantastyczna wiadomość, ale oznaczająca także niesamowity kłopot bogactwa dla Grbicia . Nie zazdrościmy selekcjonerowi wyboru choćby przyjmujących, z których każdy odrzucony w innym zespole miałby miejsce w podstawowym składzie.

Tam gdzie najwyższa stawka, tam i największe emocje, dlatego Serb znalazł też spokojniejszą przystań, gdzie "po godzinach" dzieli się swoim doświadczeniem . Co ciekawe, nie wybrał wcale elitarnego miejsca, tylko zaczął działać w czwartoligowym włoskim klubie. Niesie pomoc zespołowi, w którym występuje jego 15-letni syn Matiji .

- Tak, jestem asystentem na czwartym poziomie rozgrywkowym we Włoszech. Na wszelki wypadek dodam, że pro bono - wytłumaczył z uśmiechem w rozmowie ze sport.pl. To ważne, bo w przeciwnym razie byłby kłopot natury formalnej, a tak Serb - jak wynika z materiału - nie łamie umowy, jaka wiąże go z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej.