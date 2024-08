Nikola Grbić kategorycznie przed finałem. "Nigdy o to nie proszę"

Droga polskich siatkarzy do olimpijskiego finału to gotowy materiał na film . Byłby w nim trudny moment w meczu z Włochami, kiedy mistrzowie świata wyraźnie rozbili "Biało-Czerwonych". Potem odpowiedź w meczu ze Słowenią, rywalem, który napsuł polskiej drużynie przez lata sporo krwi. I wreszcie punkt kulminacyjny, czyli heroiczny bój w półfinale z USA .

Musimy zagrać tak jak w dwóch ostatnich meczach. Z taką energią grać o każdy punkt. Każda piłka jest ważna, od początku do końca, bez względu na wynik i na to, kto gra. Musimy zostać na boisku do końca, grać jak w czwartym i piątym secie z Amerykanami

Grbić wierzy, że jego zawodnicy będą gotowi. "Najważniejsze spotkanie w ich karierach"

W Paryżu jego drużynie los co chwila rzucał kłody pod nogi i przed finałem nie było inaczej. Już wcześniej z gry z kontuzją wypadł Mateusz Bieniek , a przed meczem z Francją niepewność unosi się wokół występu Pawła Zatorskiego i Marcina Janusza . O ile libero polskiej kadry prawdopodobnie będzie gotowy do gry, o tyle rozgrywający nie wziął udziału w ostatnim treningu przed meczem i trwa wyścig z czasem, by mógł wystąpić przeciwko Francji.

Trenujemy trzy sezony, mamy swój system, każdy wie, co i jak gramy. My możemy coś zmienić, ale jeśli to zrobimy, to będą bardzo małe rzeczy. Musimy grać dobrą siatkówkę, dobrze zagrywać, bronić, atakować, mieć cierpliwość, gdy przeciwnik gra dobrze. Nie ma w tym zbyt wielu tajemnic

"To najważniejsze spotkanie w karierze każdego zawodnika, ale na końcu to tylko siatkówka. Musimy grać dobrze i robić to, co robimy i trenujemy każdego dnia. Nigdy nie proszę zawodników o coś, czego wcześniej nie robiliśmy. Chcę trenować po to, byśmy byli pewni i mogli grać spokojnie w momencie, w którym będzie trudno. Nie wiem, w jakim składzie będziemy grać, ale będziemy gotowi" - zapewnia Serb.