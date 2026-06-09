Nikola Grbić już zdecydował. Szansa dla debiutantów i jeden problem

Od kiedy siatkarska Liga Światowa przeszła metamorfozę i stała się Ligą Narodów, polskich siatkarzy na podium nie było tylko raz - w inauguracyjnej edycji w 2018 r. Odkąd selekcjonerem reprezentacji Polski jest Nikola Grbić, z medalem kończy zawsze. W 2023 i 2025 r. były to krążki złote.

Od środy "Biało-Czerwoni" rozpoczynają więc walkę o obronę tytułu wywalczonego przed rokiem w Ningbo w Chinach. Czeka ich 12 spotkań w fazie zasadniczej, pierwszym celem jest awans do czołowej ósemki, która na przełomie lipca i sierpnia - ponownie w Chinach - systemem pucharowym będzie rywalizować o kolejne medale. Stawka na starcie liczy 18 zespołów.

Kto wpadnie w oko Grbiciowi? Sześciu debiutantów w Lidze Narodów

Przed rokiem kadra Grbicia zwłaszcza na początku sezonu przechodziła przebudowę. Okazało się, że dobra postawa w Lidze Narodów może dać przepustkę do wąskiego składu na turniej docelowy - i tak na mistrzostwa świata pojechali Maksymilian Granieczny czy Jakub Nowak, ubiegłoroczni debiutanci.

W tym sezonie pojawia się podobna szansa. Żaden z pięciu wicemistrzów olimpijskich, którzy przed rokiem odpuścili sezon w kadrze, do reprezentacji nie wrócił. Nawet Mateusz Bieniek - choć jest w szerokim składzie na Ligę Narodów, ostatecznie przegrał z kontuzją. Nieobecnych jest nawet więcej, z różnych powodów tego lata w kadrze nie zagrają Bartosz Kurek, Norbert Huber i Bartosz Bednorz.

A inne gwiazdy kadry, jak Tomasz Fornal czy Wilfredo Leon, dopiero wracają do treningów po długim sezonie w klubie. Grbić na pierwszy turniej w Linyi w Chinach zabrał więc tylko trzech brązowych medalistów ubiegłorocznych mistrzostw świata. Nowym kapitanem został najbardziej doświadczony w tej grupie Aleksander Śliwka, po ponad sześciu latach przerwy do kadry wrócił Bartłomiej Lemański. Oprócz nich Grbić powołał aż sześciu zawodników, którzy staną przed szansą debiutu w Lidze Narodów.

"Jest okazja, by dać szansę wielu zawodnikom, których widzimy pierwszy raz. W trakcie tego turnieju musimy też oczywiście szukać wyników. To bardzo ważne, by się zakwalifikować, bo ostatni turniej w Stanach Zjednoczonych będzie bardzo trudny. Musimy zbierać dużo punktów, żebyśmy mogli mieć ten ostatni turniej spokojniejszy. Ale myślę, że mamy dobry zespół. To miks doświadczonych i młodych zawodników. Mam nadzieję, że na koniec osiągniemy pozytywny wynik. Trudnością jest to, że chcę dać okazję wszystkim" - zapowiedział Grbić w rozmowie z Tomaszem Swędrowskim przed kamerą Polsatu Sport.

Liga Narodów siatkarzy. Mocni rywale i trudny terminarz Polaków

Serb przetestował już zespół w sparingach z Serbią, Ukrainą i Bułgarią. Wygrał dwa z trzech meczów i skończył towarzyski turniej w województwie śląskim na pierwszym miejscu. W Linyi będą jednak czekać trudniejsi przeciwnicy.

Tyle że akurat pierwsi rywale wyglądają najsłabiej. Kubańczycy zawsze są nieobliczalni, ale do Chin przylecieli bez największych gwiazd - choć w kadrze jest m.in. Christian Thondike, podstawowy rozgrywający kadry w poprzednim sezonie.

"Przed nami ciężki turniej, siła przeciwników będzie narastała z każdym meczem, zwłaszcza przez pierwsze trzy dni. Kuba to teoretycznie najłatwiejszy rywal. Natomiast z pewnością nieoczywisty, z uwagi na to, że nie znamy tych zawodników. To często chłopcy, którzy jeszcze na arenie międzynarodowej nie zagościli. Później czeka na nas silna Słowenia i bardzo silna Japonia - ze składem z igrzysk olimpijskich, z wyjątkiem rozgrywającego Masahiro Sekity. I Ukraina, zespół grający siłowo, nieprzyjemnie" - ocenia rywali Marcin Nowakowski, asystent Grbicia.

Ale z Kubą zdarzyło się Polsce przegrać nawet wówczas, gdy Grbić dysponował dużo silniejszym składem niż teraz - przed rokiem w trakcie turnieju Ligi Narodów w Gdańsku. Tym razem wyzwaniem dla siatkarzy, którzy polecieli do Chin, będzie też intensywność turnieju. Od środy do piątku rozegrają trzy mecze dzień po dniu.

Rusza walka o igrzyska olimpijskie. Wszyscy chcą wygrać z Polską

Mocne składy rywali nie dziwią - dwa lata przed sezonem olimpijskim na poważnie rusza walka o jak najwyższe miejsce w rankingu FIVB. Wysoka pozycja może bowiem zapewnić kwalifikację olimpijską. A mecze z Polską, liderem klasyfikacji, są szczególnie cenne.

Im wyżej notowany rywal, tym więcej punktów można zdobyć. Na przykład 12. w rankingu Kuba może zarobić za wygraną z drużyną Grbicia nawet niemal 17 punktów. "Biało-Czerwoni" będą zaś pilnować pozycji, dla nich do zdobycia jest maksymalnie 3,03 punktu.

Polska chce jednak wywalczyć kwalifikację olimpijską poprzez złoto mistrzostw Europy. Ale wcześniej znów zagrać o medale Ligi Narodów.

"To była dla mnie bardzo długa przerwa i nie mogę się doczekać, kiedy zaczniemy nowy turniej" - podkreśla Grbić.

Relacje tekstowe z meczów reprezentacji Polski w Interia Sport. Transmisje spotkań Ligi Narodów na antenach Polsat Sport.

Damian Gołąb

Terminarz polskich siatkarzy w pierwszym tygodniu Ligi Narodów

10 czerwca, środa, godz. 7.00: Polska - Kuba, transmisja Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2 oraz Polsat

11 czerwca, czwartek, godz. 14.00: Polska - Słowenia, transmisja Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2 oraz Polsat

12 czerwca, piątek, godz. 14.00: Polska - Japonia, transmisja Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2 oraz Polsat

14 czerwca, niedziela, godz. 7.00: Polska - Ukraina, transmisja Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2 oraz Polsat

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