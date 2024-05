Reprezentacja Polski pod wodzą Nikoli Grbicia rozpoczęła już zgrupowanie, a w Spale pojawiło się 17 z 30 powołanych przez Serba siatkarzy. Tylko mniej niż połowa ze zgłoszonych do Ligi Narodów zawodników pojedzie później na igrzyska olimpijskie do Paryża i wiele wskazuje na to, że selekcjoner "Biało-Czerwonych" wstępnie wytypował już skład. Jak przyznał w rozmowie ze Strefą Siatkówki, ma w głowie 12 nazwisk graczy, których zabierze do Paryża. Jest jednak jedno poważne zastrzeżenie.