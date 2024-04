Na niemal trzy tygodnie przed rozpoczęciem zgrupowania siatkarskiej reprezentacji Polski w Spale poznaliśmy nazwiska 30 zawodników powołanych przez Nikolę Grbicia na tegoroczną Ligę Narodów. "Biało-Czerwoni" będą bronili tytułu wywalczonego przed rokiem, ale nie to jest ich najważniejszym celem - turniej ma być przede wszystkim okazją do szlifowania formy przed igrzyskami olimpijskimi w Paryżu.

Już teraz wiadomo, że na początek zgrupowania dotrze tylko połowa powołanych - wynika to z faktu, że część z kadrowiczów później kończy sezon klubowy. Do Spały w terminie dotrą za to gracze Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle, która nie awansowała do play-offów PlusLigi. Mimo to Grbić nie zamierza zabrać wszystkich zawodników tej drużyny na pierwsze mecze Ligi Narodów rozgrywane w dniach 22-26 maja w Turcji.

Serbski szkoleniowiec w rozmowie z TVP Sport wyjaśnił, że do Turcji na pewno zabierze Aleksandra Śliwkę, ponieważ ten z powodu urazu pauzował w trakcie sezonu ligowego i potrzebuje gry. W pierwszych meczach nie obejrzymy za to Łukasza Kaczmarka, który borykał się z problemami osobistymi i w ostatnim czasie nie błyszczał formą.

"Łukasz Kaczmarek jest jednym z graczy, którzy potrzebują więcej czasu, by dojść do formy. Zacznie z nami, ale na ten moment nie planuję go wziąć na pierwszy turniej. Chcę, by miał nieco dłuższy okres przygotowawczy" - wyjaśnił Grbić.

A co z pozostałymi graczami ZAKSY? Z zapewnień selekcjonera wynika, że Bartosz Bednorz prawdopodobnie pojawi się na zgrupowaniu jeszcze w pierwszym tygodniu maja, ale nie zacznie grać od razu w Lidze Narodów. Nieco później do Spały ma za to dotrzeć Marcin Janusz.

Fabian Drzyzga i Bartosz Kwolek poza kadrą. Nikola Grbić wyjaśnia

Poza kadrą znalazł się z kolei Fabian Drzyga, który nie otrzymuje powołań odkąd Grbić przejął stery reprezentacji. Dużym zaskoczeniem jest za to brak Bartosza Kwolka, który rozgrywa dobry sezon w Aluron CMC Warcie Zawiercie. Zaproszenia na zgrupowanie nie otrzymał również Rafał Szymura z Jastrzębskiego Węgla.

W momencie, w którym Rafał i Kwolo mogliby potencjalnie do nas dołączyć, będziemy mieli już wszystkich zawodników dostępnych. Nie wiedziałbym, co mam zrobić z ośmioma czy dziewięcioma przyjmującymi ~ tłumaczył szkoleniowiec.

Jak dodał trener, chce stawiać przede wszystkim na tych zawodników, którzy występowali w reprezentacji w poprzednim sezonie. A z racji, że zbliżający się sezon będzie krótki, nie miałby możliwości dać szansy wszystkim siatkarzom. "Liczę, że wszyscy siatkarze to zrozumieją i postarają się zaakceptować pomysł, który mam w głowie. Jeśli ktoś tego nie zrobi, to pogodzę się z tym, bo wiem, że nie mogę zmusić nikogo, by to respektował" - skwitował.

