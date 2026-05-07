Nikola Grbić jednak nie wybrał Polski. Sam ujawnia, skąd taka decyzja
Nikola Grbić od ponad sześciu lat prowadzi siatkarską reprezentację Polski, lecz mimo to nie wybrał jednak kraju nad Wisłą na swoje miejsce do codziennego życia. Wraz z rodziną mieszka we włoskiej Perugii. I nie ma widoków na zmianę. Serbski trener tłumaczy, skąd taka decyzja. Powód jest ważny i dotyczy jego najbliższych, w tym głównie młodszego syna.
Niespełna pół roku po objęciu reprezentacji Polski Nikola Grbić został odsunięty od pracy z włoskim Sir Safety Perugia. Zastąpił go wówczas Andrea Anastasi, a Serb od czerwca 2022 roku skupia się już tylko na pracy z biało-czerwoną kadrą. Nie oznacza to jednak, że nie dostaje innych ofert pracy. Wręcz przeciwnie, tylko w ostatnim czasie miano mu przedstawić aż pięć propozycji. Gdyby którąkolwiek przyjął, nie równałoby się to jednak rozstaniu z Polską. Mógłby łączyć funkcję selekcjonera oraz klubowego szkoleniowca.
Niedawno kontaktowali się z nim m.in. przedstawiciele Modeny, lecz skończyło się wyłącznie na zapytaniu. "Dla mnie dwie kwestie były kluczowe od samego początku - kto pokryje karę 100 tys. euro [we Włoszech obowiązuje tzw. doppio carico zakładające uiszczenie specjalnej opłaty w przypadku pracy w reprezentacji i w klubie - przyp. red.] oraz jak będzie zbudowany zespół" - przyznaje teraz sam Grbić w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet.
Ewentualna praca z którąś z włoskich drużyn byłaby dla serbskiego trenera o tyle na rękę, że przecież na co dzień mieszka w Perugii i ani myśli - przynajmniej na razie - wyprowadzać się stamtąd. Przy okazji tłumaczy, skąd decyzja o niewybraniu Polski na miejsce do codziennego życia.
To dlatego Nikola Grbić nie zamieszkał w Polsce. Ważny powód
Nikola Grbić na pierwszym miejscu stawia rodzinę. Przez wzgląd na synów oraz ich edukację nie wyobraża sobie wyprowadzki do innego kraju niż Włochy. "Mój starszy syn studiuje w USA, a młodszy ma 16 lat i jeśli przeprowadzilibyśmy się poza Włochy, musiałby trafić do międzynarodowej szkoły, co nie w każdym miejscu jest możliwe do zrealizowania. Poza tym ten młodszy niedługo wyfrunie z domu, więc to ostatni moment, żebyśmy spędzili razem trochę więcej czasu" - wyjaśnia.
Podkreśla, że dzięki skupieniu się wyłącznie na prowadzeniu reprezentacji Polski, ma czas dla najbliższych, na śledzenie PlusLigi oraz częste wizyty w kraju nad Wisłą. Swego czasu pojawił się u niego pomysł przeprowadzki do Polski, lecz ostatecznie z niego zrezygnował. Ujawnia powód.
W Polsce też musielibyśmy szukać nowej szkoły dla syna, wyciągać go z jego środowiska rówieśniczego i siatkarskiego. Rodzina jest dla mnie bardzo ważna i jestem zadowolony z tego, jak teraz mam to wszystko poukładane
Obecnie prowadzona przez niego reprezentacja Polski przebywa na zgrupowaniu w Spale, a Serb jest na bieżąco z tym, co dzieje się na miejscu. Drużyna przygotowuje się do następnych wyzwań, a - jak podkreśla Grbić - najważniejszym zawodowym celem jego i podopiecznych są letnie igrzyska olimpijskie w Los Angeles. Zorganizowane one zostaną w terminie od 14 do 30 lipca 2028 roku.