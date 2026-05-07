Nikola Grbić jednak nie wybrał Polski. Sam ujawnia, skąd taka decyzja

Niespełna pół roku po objęciu reprezentacji Polski Nikola Grbić został odsunięty od pracy z włoskim Sir Safety Perugia. Zastąpił go wówczas Andrea Anastasi, a Serb od czerwca 2022 roku skupia się już tylko na pracy z biało-czerwoną kadrą. Nie oznacza to jednak, że nie dostaje innych ofert pracy. Wręcz przeciwnie, tylko w ostatnim czasie miano mu przedstawić aż pięć propozycji. Gdyby którąkolwiek przyjął, nie równałoby się to jednak rozstaniu z Polską. Mógłby łączyć funkcję selekcjonera oraz klubowego szkoleniowca.

Niedawno kontaktowali się z nim m.in. przedstawiciele Modeny, lecz skończyło się wyłącznie na zapytaniu. "Dla mnie dwie kwestie były kluczowe od samego początku - kto pokryje karę 100 tys. euro [we Włoszech obowiązuje tzw. doppio carico zakładające uiszczenie specjalnej opłaty w przypadku pracy w reprezentacji i w klubie - przyp. red.] oraz jak będzie zbudowany zespół" - przyznaje teraz sam Grbić w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet.

Ewentualna praca z którąś z włoskich drużyn byłaby dla serbskiego trenera o tyle na rękę, że przecież na co dzień mieszka w Perugii i ani myśli - przynajmniej na razie - wyprowadzać się stamtąd. Przy okazji tłumaczy, skąd decyzja o niewybraniu Polski na miejsce do codziennego życia.

To dlatego Nikola Grbić nie zamieszkał w Polsce. Ważny powód

Nikola Grbić na pierwszym miejscu stawia rodzinę. Przez wzgląd na synów oraz ich edukację nie wyobraża sobie wyprowadzki do innego kraju niż Włochy. "Mój starszy syn studiuje w USA, a młodszy ma 16 lat i jeśli przeprowadzilibyśmy się poza Włochy, musiałby trafić do międzynarodowej szkoły, co nie w każdym miejscu jest możliwe do zrealizowania. Poza tym ten młodszy niedługo wyfrunie z domu, więc to ostatni moment, żebyśmy spędzili razem trochę więcej czasu" - wyjaśnia.

Podkreśla, że dzięki skupieniu się wyłącznie na prowadzeniu reprezentacji Polski, ma czas dla najbliższych, na śledzenie PlusLigi oraz częste wizyty w kraju nad Wisłą. Swego czasu pojawił się u niego pomysł przeprowadzki do Polski, lecz ostatecznie z niego zrezygnował. Ujawnia powód.

W Polsce też musielibyśmy szukać nowej szkoły dla syna, wyciągać go z jego środowiska rówieśniczego i siatkarskiego. Rodzina jest dla mnie bardzo ważna i jestem zadowolony z tego, jak teraz mam to wszystko poukładane

Obecnie prowadzona przez niego reprezentacja Polski przebywa na zgrupowaniu w Spale, a Serb jest na bieżąco z tym, co dzieje się na miejscu. Drużyna przygotowuje się do następnych wyzwań, a - jak podkreśla Grbić - najważniejszym zawodowym celem jego i podopiecznych są letnie igrzyska olimpijskie w Los Angeles. Zorganizowane one zostaną w terminie od 14 do 30 lipca 2028 roku.

