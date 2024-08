Do finału awansowali w stylu godnym ekipy legendarnego szkoleniowca, która wyspecjalizowała się w ogrywaniu rywali w pięciu setach. W czwartej partii, przy stanie 2:1 dla rywali, szala wyraźnie przechylała się na stronę Amerykanów. Ale "Biało-Czerwoni", mimo kontuzji kolejnych zawodników, doprowadzili do tie-breaka. A w nim byli nie do zatrzymania.

