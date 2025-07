Nikola Grbić aż podskoczył. Debiutant przebojem wdarł się do kadry. Wszystko jasne

Jakub Nowak to jeden z największych wygranych tego sezonu w reprezentacji Polski. Siatkarz dostrzeżony przez Nikolę Grbicia na zapleczu PlusLigi przebojem wdarł się do wąskiego składu kadry. Dziś 20-letni środkowy gra z najlepszymi na świecie i ma wielkie szanse na wyjazd na mistrzostwa świata. "Nie skłamię, mówiąc, że taki był mój plan i z takim podejściem tutaj przyjechałem" - podkreśla polski siatkarz. Jego postawa coraz bardziej ujmuje Grbicia, co było widać w czasie meczu Polska - Kuba.