Niewiarygodny rekord Wilfredo Leona. Żona siatkarza ujawnia. I mówi wprost o finale

Siatkarska reprezentacja Polski jest o krok od wywalczenia złotego medalu igrzysk olimpijskich w Paryżu. Naszym rywalem w boju o najcenniejszy laur jest kadra gospodarzy. Francuzi to groźny przeciwnik, ale o to, by go pokonać, postara się między innymi Wilfredo Leon. Przed finałem głos w sprawie jego wyczynów oraz całej ekipy "Biało-Czerwonych" zabrała jego żona Małgorzata Leon, ujawniając między innymi podejście naszego zawodnika do bitych rekordów.