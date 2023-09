Już wszystko jasne. Bartosz Kurek nie wystąpi w turnieju kwalifikacyjnym do igrzysk olimpijskich . Wszystko przez wzgląd na problemy zdrowotne, które kapitanowi reprezentacji Polski dają się we znaki od pewnego czasu. Najpierw wykluczyły go na jednym z etapów Ligi Narodów , a potem wyeliminowały z meczu z Serbią w ramach mistrzostw Europy oraz z późniejszych spotkań.

Nic nie jest złamane, ale niektóre rzeczy w ciele, po tylu latach zawodowego sportu, po prostu występują. Ma problem, dawaliśmy mu silne leki, kiedy jechaliśmy do Macedonii i to pomogło na chwilę. Ale wróciło na rozgrzewce przed meczem z Serbią. Dlatego myślę, że potrzebuje trochę odpoczynku

Tomasz Fornal prosto z mostu o nieobecności Bartosza Kurka. "Niestety, takie jest życie"

Wyraził nadzieję, że on i koledzy "nie zawiodą" kapitana, wrócą do Polski z biletem na igrzyska olimpijskie w Paryżu i wspólnie będą celebrować sukces. "Jedyne, co nam pozostaje, to życzyć Bartkowi zdrówka. Mam nadzieję, że jak najszybciej wróci do takiej dyspozycji, jaką prezentował na przestrzeni ostatnich miesięcy, lat" - podsumował Tomasz Fornal.