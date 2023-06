Niespodziewany transfer polskiego siatkarza. Wiadomość prosto z Japonii

Jeszcze pod koniec maja wydawało się jednak, że atakujący ostatecznie trafi do Bełchatowa . Sam siatkarz po meczu z Niemcami w Sosnowcu stwierdził z kolei, że w sprawie nowego klubu jego głowa “od dawna jest już spokojna". Okazało się, że miał na myśli Aluron CMC Wartę.

O tym, że zawiercianie wykorzystali okazję do sprowadzenia reprezentanta Polski, na oficjalnej stronie klubu opowiada prezes Aluronu Kryspin Baran . - Sytuacja na rynku transferowym była w tym roku bardzo nietypowa, bo w pewnym momencie, gdy wydawał się już niemal zamknięty, otworzył się na nowo. Karol od lat udowadnia swoją klasę w PlusLidze, o czym boleśnie przekonaliśmy się choćby w kwietniu w Iławie. Gdy okazało się, że pojawiła się możliwość pozyskania Karola, nierozsądnym byłoby jej nie rozważyć . Po długich rozmowach doszliśmy do porozumienia i bardzo cieszę się, że w przyszłym sezonie będzie zdobywał punkty dla naszej drużyny - podkreśla.

Karol Butryn wybrał Aluron CMC Wartę Zawiercie. Chce walczyć o najwyższe cele

Oficjalne ogłoszenie transferu zastało Butryna w Japonii. Przebywa tam z kadrą Nikoli Grbicia, która w środę zainaugurowała Ligę Narodów zwycięstwem 3:1 z Francją . Butryn był najlepiej punktującym zawodnikiem drużyny. Zdobył 26 punktów, atakując ze skutecznością 57 procent. Do tego dodał między innymi dwa punkty blokiem i aż cztery asy serwisowe .

Atakujący nagrał w Japonii przesłanie do kibiców z Zawiercia, w którym wita się z fanami nowej drużyny. W wypowiedzi dla oficjalnej strony klubu swój transfer motywuje bardzo jasno. - Jestem w takim momencie mojej przygody z siatkówką, w którym jest już pora na osiągnięcia i walkę o najwyższe cele - zaznacza.

W przeszłości Butryn grał w PlusLidze Asseco Resovii, Cerrad Enea Czarnych Radom oraz GKS-ie Katowice. W Zawierciu dołączy do innego reprezentanta Polski, który aktualnie przebywa z kadrą w Japonii, czyli Mateusza Bieńka . Środkowy kilka dni temu potwierdził swój transfer z Bełchatowa do Zawiercia .

Co ciekawe, na zgrupowaniu u Grbicia jest też obecnie jeszcze jeden siatkarz Aluronu. O miejsce w składzie z Butrynem walczy młodszy o dziewięć lat Dawid Dulski , rezerwowy atakujący zawiercian w ostatnim sezonie. Tego lata debiutuje w kadrze.

Podstawowym zawodnikiem drużyny, która skończyła PlusLigę na czwartym miejscu, był ostatnio Dawid Konarski. Po zakontraktowaniu Butryna przyszłość dwukrotnego mistrza świata w Zawierciu wydaje się jednak mocno niepewna. Możliwe, że to on ostatecznie przeniesie się do PGE Skry.