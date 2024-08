Niespodziewany gość na fecie siatkarzy. Bartosz Kurek od razu go dostrzegł

Po porażce 0:3 z Francją był przede wszystkim żal i smutek, ale z czasem do polskich siatkarzy zaczęło coraz bardziej docierać, że osiągnęli wielki sukces. Z pewnością pomogło w tym uroczyste powitanie, jakie zorganizowano im w Domu Polskim . Drużyna Nikoli Grbicia stanęła przed wielkim ekranem i zebrała owację od kibiców, a także gratulacje od prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława Piesiewicza .

Wzrok nie zawiódł atakującego. Okazało się, że wśród gości na tarasie Domu Polskiego w Lasku Bulońskim znalazł się Mata, czyli Michał Matczak . Raper już wcześniej chwalił się zdjęciami z Paryża, do relacji na Instagramie wrzucił nagranie, z którego wynika, że był obecny na finale Polska - Francja.

Znane twarze na fecie siatkarzy. Mata, Błaszczykowski i partnerki zawodników

- Dziękujemy wam wszystkim za ogromne wsparcie. Czuliśmy to od początku sezonu, w każdym miejscu i w każdej chwili. Spotykaliście nas na ulicy i mówiliście: "Jak nie teraz, to kiedy", no i udało się - podkreślił Kurek.