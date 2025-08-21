Nikola Grbić do szerokiej kadry na tegoroczną Ligę Narodów powołał aż 30 zawodników, ale w wyniku stopniowo prowadzonej selekcji po zakończeniu rozgrywek na zgrupowaniu w Zakopanem stawiło się 18 z nich. Trzech siatkarzy opuściło już jednak kolegów - serbski szkoleniowiec podziękował Mateuszowi Porębie i Bartłomiejowi Bołądziowi, którzy przegrali rywalizację na swoich pozycjach oraz Mateuszowi Czunkiewiczowi, który na zgrupowaniu pojawił się w trybie awaryjnym po tym, jak z problemami zdrowotnymi zaczął zmagać się Maksymilian Granieczny.

W Zakopanem poza siatkarzami, których oglądaliśmy w trakcie Ligi Narodów, trenują także Bartosz Kurek i Norbert Huber. Tych nie oglądaliśmy jeszcze w bieżącym roku w meczach reprezentacyjnych - kapitan kadry zmagał się z urazem, środkowy z kolei przeszedł zabieg korekty przegrody nosowej. Grbić w ostatniej rozmowie ze Sport.pl uspokajał jednak, że obaj są dobrze dysponowani.

"Obaj mają się dobrze pod względem fizycznym, a to jest tu ważne. Jestem pewny, że im więcej czasu będą z nami trenować, tym każdego kolejnego dnia będą się lepiej prezentować. Bo to dobrzy i doświadczeni zawodnicy. Potrzebują jedynie czasu spędzonego na boisku podczas treningów, by wrócić ponownie do najwyższej formy" - deklarował.

Moje obawy dotyczyły jedynie fizycznego aspektu, nie siatkarskiego. A że fizycznie mają się dobrze, to normalnie trenują i jestem pewny, że będą w formie na MŚ

Polscy siatkarze trenują w Zakopanem. Odwiedził ich Andrea Anastasi

"Biało-Czerwoni" w Zakopanem potrenują jeszcze kilka dni, następnie przeniosą się do Krakowa, gdzie w dniach 29-31 sierpnia wezmą udział w towarzyskim Memoriale Wagnera. 4 września w łódzkiej Atlas Arenie ich formę sprawdzą z kolei Brazylijczycy, będzie to ostatni test przed wylotem na mistrzostwa świata.

Tymczasem rąbka tajemnicy na temat przygotowań podopiecznych Grbicia ujawnił Andrea Anastasi. Włoski trener, który w latach 2011-2013 prowadził męską reprezentację Polski, a ostatnio pracował z włoskim Gas Sales Bluenergy Piacenza pojawił się na zgrupowaniu w Zakopanem, co z pewnością jest zaskoczeniem dla wielu kibiców, bowiem ten już od lat nie jest związany z polską siatkówką. Jego ostatnim "polskim" epizodem była praca z Projektem Warszawa, którą zakończył w 2022 roku.

Na InstaStories uznany szkoleniowiec udostępnił krótkie nagranie z treningu, z którego płynie jasny przekaz - Bartosz Kurek, Norbert Huber i Maksymilian Granieczny, nie tylko trenują, ale też biorą udział w wewnętrznych gierkach. A to świetny prognostyk przed dalszą częścią przygotowań do globalnego czempionatu.

