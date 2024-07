Niesamowity zwrot w meczu polskich siatkarzy. Byli pod ścianą, a mają medal!

Polscy siatkarze dzień po tym, jak przegrali w półfinale mistrzostw Europy do lat 22 z Włochami, rozegrali mecz, którego stawką był brązowy medal turnieju. Rywalami "Biało-Czerwonych" byli gospodarze imprezy, czyli Holendrzy, z którymi nasi siatkarze wygrali w fazie grupowej mistrzostw, nie tracąc przy tym seta. Tym razem rywale zagrali jednak o wiele lepiej i wygrali dwa pierwsze sety. "Biało-Czerwoni" zdołali jednak doprowadzić do tie-breaka, a następnie go wygrać, sięgając tym samym po brązowy medal.