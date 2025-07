Niesamowity wyczyn polskiego siatkarza. Nawet Grbić był zdumiony

"Ja się czułem dobrze, ale jeszcze i tak mam sobie dużo do zarzucenia. Jestem osobą, która chce wszystko robić idealnie. Niestety w siatkówce się tak nie da. Jeszcze dużo pracy na bloku przede mną. Rywale często obijali mnie w bloku, to jest trochę irytujące. Jak to poprawię, to myślę, że przyłożę się do tego, by wyniki były dużo lepsze" - przekonuje Poręba.