Dla podopiecznych Nikoli Grbicia sezon reprezentacyjny dobiegł końca wraz z ostatnim meczem turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk w Paryżu. Po wywalczeniu awansu siatkarze udali się na krótkie urlopy, a część z nich przebywa już w Polsce, gdzie wkrótce rozpocznie przygotowania do sezonu ligowego. Do kraju przyjechał także Wilfredo Leon, który przed powrotem do Włoch, gdzie gra w klubie z Perugii, zdobył się na niesamowity gest.