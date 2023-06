Niesamowita sytuacja z udziałem reprezentanta Polski. Pokazał to inny siatkarz

Reprezentacja Polski w siatkówce przygotowuje się do drugiego turnieju Ligi Narodów, a w kadrze powołanej na mecze w Rotterdamie nie zabrakło największych gwiazd. Wybrańcy Nikoli Grbicia swoją formę sprawdzili w spotkaniu towarzyskim z Argentyną i to właśnie po sparingu z Albiceleste doszło do spotkania Wilfredo Leona z zawodnikiem, który najwyraźniej jest fanem przyjmującego "Biało-Czerwonych".