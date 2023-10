Już w sierpniu Nikola Grbić mówił o tym, że trudy sezonu dają się jego podopiecznym we znaki. "To jak wyciskanie cytryny, która jest już wyciśnięta. Nic więcej z niej nie wypłynie. Wiem, że są zmęczeni" - przyznawał. Spadek energii Polacy mogą odczuwać teraz, w turnieju kwalifikacyjnym do igrzysk olimpijskich w Paryżu. Kamil Semeniuk nie kryje, że zwycięstwa w Lidze Narodów i na ME odcisnęły piętno. "Już może jesteśmy troszkę na wyczerpaniu" - wyjaśnia.