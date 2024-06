Niepokojące wyznanie Kurka. "Wszystkie zastrzyki, które mogłem przyjąć, są już za mną"

Bartosz Kurek w meczu z Bułgarią wrócił do reprezentacji Polski po długiej przerwie. Kapitan naszej kadry potrzebował nieco więcej czasu po sezonie ligowym na to, aby wypocząć i przede wszystkim dojść do pełni zdrowia. W rozmowie z "Faktem" siatkarz wyznał, że musiał przejść naprawdę niełatwą drogę, by być gotowym. - Wszystkie zabiegi i wszystkie zastrzyki, które mogłem przyjąć, są już za mną i liczę na to, że w tym sezonie mój udział w sukcesach reprezentacji będzie większy niż ostatnio - zdradził.