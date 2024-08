Niepokój o kontuzjowanych siatkarzy. Sebastian Świderski zapowiedział kolejne badania

Na dzień przed finałem igrzysk olimpijskich wciąż nie wiadomo, czy trener Nikola Grbić będzie mieć w sobotę do dyspozycji pełną dwunastkę zdrowych siatkarzy. Z urazami po meczu ze Stanami Zjednoczonymi zmagają się bowiem Marcin Janusz i Paweł Zatorski. Trwa wyścig z czasem, by mogli zagrać przeciwko Francji. Jak zapowiedział Sebastian Świderski, prezes PZPS, w piątek przejdą kolejne badania. "Wierzymy głęboko, że będzie wszystko ok" - stwierdził w studiu olimpijskim Eurosportu.