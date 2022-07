Nieoczekiwany problem Grbicia. To trzeba poprawić przed półfinałem

To jeden z podstawowych elementów siatkarskiego rzemiosła. Bez precyzyjnego dostarczenia piłki rozgrywającemu trudno o wyrafinowane akcje i "gubienie" bloku . Tymczasem przyjęcie to bolączka, z którą polski zespół boryka się przez całą Ligę Narodów.

Początkowo można to było tłumaczyć składem: obok siebie grało sporo zawodników, którzy występowali wspólnie po raz pierwszy. Tak było choćby na turnieju w Ottawie. W Sofii i Gdańsku do gry wkroczyli jednak bardziej doświadczeni zawodnicy - ci, na których Grbić chce stawiać w najważniejszych momentach.

Śliwka przyjmował najsłabiej. Ale Grbić mu ufa

Ale i oni nie gwarantują jak na razie pewności w tym elemencie. Problemy mają szczególnie Aleksander Śliwka i Paweł Zatorski, co było widać również w czasie czwartkowego ćwierćfinału z Iranem. Śliwka fazy zasadniczej Ligi Narodów nie zaliczył do udanych. Część kibiców domagała się nawet, by w podstawowym składzie zastąpił go Tomasz Fornal.