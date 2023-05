Nieoczekiwany bohater meczu z Niemcami? Kolega obsypał go pochwałami

Pięć setów przeciwko Niemcom było dla trenera Nikoli Grbicia okazją do testów i rotacji w składzie. W pierwszym spotkaniu szansę na grę otrzymało aż 14 zawodników . Jedynym, który przez całe spotkanie musiał radzić sobie bez zmiennika, był Szymura . Drugi libero obecny w Spodku, Kuba Hawryluk , z konieczności został bowiem przesunięty na pozycję przyjmującego. Taka była potrzeba chwili, bo grać nie mogli kontuzjowani Jakub Szymański i Michał Gierżot .

Szymura wytrzymał bez zmiany, a jego grę docenili koledzy. Artur Szalpuk w rozmowie z dziennikarzami wyróżnił właśnie postawę 24-letniego libero. - Jak ocenicie Kamila Szymurę? Dzisiaj wyszedł i grał szlema. To rzeczy, których nie dostrzegacie, ale bardzo cenimy - zaznaczył mistrz świata z 2019 roku.

Szymura sobie poradził, choć zdawał poważny test: po raz pierwszy wystąpił w katowickim Spodku i od razu patrzyło mu na ręce 10 tysięcy kibiców. W kadrze co prawda zadebiutował już w poprzednim sezonie, ale występował tylko w początkowej fazie Ligi Narodów na turnieju w Ottawie , stolicy Kanady. W czwartek przyjmował najlepiej w drużynie, skończył z wynikiem 46 procent tzw. pozytywnego przyjęcia.

- Lekki stresik przed meczem był. Pierwszy raz grałem przy takiej publiczności, w Spodku. Kibice nam pomogli, kibicowali naprawdę świetnie. To daje kopa, by jeszcze lepiej grać - przyznaje libero, który po spotkaniu był raczej zadowolony z postawy drużyny. - Zagraliśmy dobrze, lecz Niemcy dobrze grali w systemie blok-obrona. Myślę, że to zaważyło na tym, że wygrali 3:2.