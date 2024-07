Niemiecki siatkarz nagle wypalił po bolesnej porażce z Polakami. Powiedział to otwarcie

"Żałuję, że przegraliśmy to spotkanie mimo że prowadziliśmy już 2:0 i 16:11 w trzecim secie. Wydawało się, że mamy ten mecz pod kontrolą, ale coś się zacięło. Musimy przeanalizować to co się stało. (...) Nie ma co jednak rozpamiętywać meczu z Polską. Wyciągniemy też z niego pozytywy, a błędy będziemy dokładnie analizować" - przyznał.