Artur Gac, Interia: Tak trudno w takich chwilach powiedzieć wszystko, co chciałby człowiek wyrazić od serca. Niech mocno wybrzmi fakt, że już po wsze czasy nazwisko Daniela Castellaniego pozostanie zapisane w księgach polskiej siatkówki jako tego, z którym po raz pierwszy w historii zdobyliście tytuł mistrzów Europy.

Krzysztof Ignaczak, były libero reprezentacji Polski: - Bezwzględnie tak, ile wspomnień... Ja trochę inaczej kategoryzuję dzisiaj trenerów, z którymi pracowałem. Jak patrzę z perspektywy mojej obecności w reprezentacji, to miałem na przestrzeni tych paru ładnych lat czterech obcokrajowców. Miałem przyjemność pracy z trenerem Raulem Lozano, następnie przyjemność właśnie z Danielem Castellanim, później był trener Andrea Anastasi, a na końcu mojej kariery reprezentacyjnej Stefan Antiga, gdy zdobyliśmy mistrzostwo świata. Natomiast każdy z nich był różny i to jest piękne, iż mimo że każdy z nich był liderem z krwi i kości, to mieli inne charaktery, inne usposobienie i inne podejście.

Czym wyróżniał się trener Castellani?

- Daniel był taką osobą, która po twardej ręce trenera Lozano, przyszedł do nas z takim trochę ojcowskim spojrzeniem. Był człowiekiem z olbrzymim zrozumieniem, empatią i pierwszym psychologicznym podejściem do sportowca. Wiesz, dla mnie było to trochę inne wprowadzenie zespołu pod kątem spojrzenia na człowieka jako indywidualną jednostkę, która pracuje w twojej grupie. Pamiętam wiele naszych rozmów, bo z Danielem pracowałem nie tylko w reprezentacji, ale jeszcze miałem przyjemność pracować w Skrze Bełchatów. To był człowiek, który naprawdę potrafił zmienić charakter i usposobienie takiego zawodnika, jakim ja byłem. Jego na pewno kosztowało wiele zdrowia i pracy użerać się ze mną.

Okiełznać takie indywiduum, jak ty.

- Przyznam, że nigdy nie miałem łatwego charakteru. Byłem jakiś taki trochę butny, trochę z niewyparzoną gębą, zawsze mający swoje zdanie i potrafiący to zdanie po prostu wypowiedzieć wprost na forum. Daniel doskonale potrafił "zmapować" moją osobowość. Myślę, że też dzięki temu, że jego małżonka zajmowała się właśnie psychologią i też psychologią sportu. Dzięki temu miał większe pole doświadczenia w tej materii, co przekładało się na pracę z młodym człowiekiem, który miał taki charakter. Pamiętam, jak wymyślił sobie fajną rzecz, która bardzo mi pomogła później w radzeniu sobie z moimi emocjami, których było mnóstwo podczas spotkań. Pamiętam jak dziś, że dawał mi żółte kartki.

O proszę, to bardzo ciekawe.

- Jak podczas przerwy próbowałem coś więcej powiedzieć i wejść w kompetencje chociażby trenera, to Daniel wtedy mówił: "Krzysztof, minutka tam z boku, masz żółtą kartkę, jak ci przejdzie, to ci tę żółtą kartkę zabiorę i wracasz". Ta rzecz obrazowo pokazuje, jak psychologiczne metody i podejście miał do wielu zawodników. Pomijam już fakt samych rozmów, których prowadził całe mnóstwo. Myślę, że każdy, do kogo byś nie zadzwonił, to powie ci właśnie, że Daniel był człowiekiem, który lubił dialog, lubił rozmawiać i lubił zapytać o twoje podejście, o twój stosunek i twoją wizję. Później jakby trochę bardziej na argumenty próbował powiedzieć ci, że powinieneś coś zmienić. To nie był człowiek, który narzucał ci coś z góry, natomiast starał się, żebyś ty sam doszedł do pewnych wniosków, które przełożą się na twoją zmianę. Moim najsłabszym elementem rzemiosła siatkarskiego było przyjęcie. Myśmy wielokrotnie spierali się o to na treningach. Ja byłem nauczony starej techniki po polsku, czyli odstawno-dostawnej. Generalnie przyjmowałem bardzo dużo piłek frontalnie i starałem się zawsze na tę piłkę wejść frontem. Oni mieli szkołę załóżmy argentyńską włoską, gdzie Daniel faktycznie był takim człowiekiem, który doskonale umiał przyjmować piłkę. To było przyjęcie trochę bokiem, nie frontalne. I pamiętam, jak o tym rozmawialiśmy i dywagowaliśmy, a on wiele razy mi tłumaczył. Później kazał mi analizować swoje nagrania, żeby zobaczyć mniej więcej, jak to wygląda na boisku. Następnie tłumaczył mi, jak to ma wyglądać na treningu. To był na pewno człowiek, którego ja będę zawsze mile wspominał.

Z konkretnego powodu?

- Tak. Pamiętam moją życiową porażkę, bo za taką uważam fakt, iż nie pojechałem na mistrzostwa świata w 2006 roku. Wówczas trener Lozano zdecydował się wziąć Piotrka Gacka do Japonii, a nie mnie. Już chciałem się trochę poddać i miałem chwile zwątpienia, a to był moment, w którym właśnie pojawiła się moja żona i trener Castellani. Oboje pomogli mi w kryzysie, po tym jak nasza reprezentacja zdobyła ten srebrny medal, a ja miałem okres załamania nerwowego, że po prostu mnie nie było. Tyle włożyłem lat pracy, a niestety wtedy jeździło tylko 12 zawodników. I trener Castellani okazał się być właśnie takim motorem napędowym, przyszedł do mnie i mówi: "no dobrze, powiedział ci Lozano, dlaczego cię nie wziął?" Ja mówię: "tak". Na co odpowiedział: "to zmieńmy to, nie poddawaj się, tylko próbujmy to zmienić. Ja jestem gotowy ci pomóc, tylko czy ty chcesz tej pomocy?". Wówczas potwierdziłem mu, że chcę tej pomocy. Daniel był tytanem pracy. Jako trener potrafił poświęcić wiele czasu każdemu z zawodników, tylko musiał widzieć po prostu, że ten zawodnik chce pracować. To był trener, który się właśnie koncentrował na rozwoju jednostki i wyznawał taką zasadę, że twój zespół jest tak dobry, jak twój najsłabszy zawodnik. Więc tej pracy indywidualnej z zawodnikami było bardzo dużo.

Piękna była ta zasada.

- Prawda? Do tego na bank wizjoner, bo miał swoją wizję zespołu, której się trzymał w oparciu o zasady, które zresztą potrafił nam powiedzieć i zdradzić. W sensie swój warsztat, w który myśmy mu bardzo zaufali. To było fajne, bo dialog z Danielem był bardzo otwarty. Z perspektywy czasu myślę, że trochę tak potrafił sobie to wszystko poukładać, żebyśmy grali tak, jak on chce, myśląc że to my gramy. Umiejętność wielkich trenerów polega na tym, że zawodnicy myślą, że to oni o czymś decydują, a tak na dobrą sprawę to trener ich naprowadził na te tory, żeby myśleć w określony sposób.

Literacko kojarzy mi się z rolą tzw. ghostwritera.

- Na pewno to był trener, który jako jeden z nielicznych potrafił się przyznać do błędu, co było dla nas czymś naprawdę godnym uznania po mistrzostwach świata. Pamiętam jak po zdobyciu w 2009 roku mistrzostwa Europy, z kretesem przegraliśmy właśnie mistrzostwa świata, zajmując dopiero 13. miejsce. Pamiętam jak dziś, Daniel zebrał nas wszystkich i powiedział, że to jest jego wina.

- Mówił, byśmy absolutnie nie obarczali się tym, że nam ten turniej nie wyszedł, bo to jest jego plan, jego zmiana podejścia do treningu, trochę zmiana konstrukcji treningu siłowego i tak dalej. To wszystko po prostu nie zagrało. Liczył, że ta innowacja nam wyjdzie. To był chyba pierwszy i ostatni trener, który w raporcie do Polskiego Związku Piłki Siatkowej potrafił się przyznać, że popełnił błąd. Dokonał pełnej analizy, dlaczego i skąd wzięły się te słabsze wyniki. Związek wtedy zadecydował mimo wszystko, że zmienią Daniela Castellaniego. Natomiast fajne było to, że cała nasza drużyna, czyli wszyscy zawodnicy, stanęli murem za trenerem i nie chcieli tej zmiany. Decyzja należała tylko i wyłącznie do PZPS, bo ze strony zespołu miał tak olbrzymie wsparcie i tak był szanowany, że wiedzieliśmy, iż to po prostu był wypadek przy pracy. Czuliśmy, że dalej jesteśmy w stanie z tym człowiekiem osiągać sukcesy.

Osobiście także wiele mu zawdzięczasz.

- To prawda. Zawsze będę wspominał go jako osobę, która pomogła mi rozwinąć się pod kątem mentalnym. Nie tylko sportowo, choć wiadomo, że także zmianą techniki odbicia sposobem dolnym przy przyjęciu. To była jego zasługa i wtedy zrobiłem bardzo duży progres. To właśnie dzięki temu, że miał nie tylko wizję pracy indywidualnej z zawodnikami, ale takiej też mentalnej pod kątem radzenia sobie z emocjami, czego do tej pory w polskim sporcie chyba nie było. To był czas, gdy trening mentalny dopiero zaczynał się pojawiać wraz z dostrzeżeniem, że głowa jest ważna. Dotąd wszyscy zdawali sobie z tego sprawę, ale nikt o tym nie mówił. Natomiast on był pierwszym człowiekiem, który w tej materii zaczął widzieć rezerwy i je wydobywać. Jest mi przykro, bo siatkówka straciła na pewno bardzo wybitnego fachowca jeżeli chodzi o szkolenie, ale też straciła fantastycznego człowieka. Z dużym poczuciem humoru, z fajnym podejściem do ludzi i nienerwowym, bo to nie był jakiś furiat. Ja praktycznie nie pamiętam sytuacji, w których jako trener wybuchał gniewem czy jakimikolwiek negatywnymi emocjami.

- Zawsze to był trener bardziej wspierający, trzeźwo patrzący na to, co się dzieje z sercem na dłoni. Ksywa "Tofik" wzięła nam się z kabaretu. Pamiętam, jak robiliśmy fajne kalambury, podczas których można było się pośmiać, bo zawsze poza treningiem był człowiekiem otwartym, z którym można było porozmawiać dosłownie o wszystkim. Zawsze ciekawy tego, co się u nas dzieje, bo wiedział, że to też ma olbrzymie znaczenie, czyli przełożenie naszego życia osobistego na sport.

Mówiłeś na początku o tych żółtych kartach, które otrzymywałeś od trenera. A doszło kiedyś do takiego momentu, że żółtą zmienił ci na czerwoną?

- No właśnie nie było takiego momentu. Pewnie dlatego, że na wstępie określiliśmy sobie zasady, więc to zaczęło działać od razu na mnie i na moją mentalność. Powiedziałbym, że każda żółta kartka była takim wygaszaczem emocji i to działało naprawdę skuteczne. To było bardzo fajne narzędzie. Nie wiem, może niektórzy trenerzy, jak przeczytają tę rozmowę, może będą chcieli zastosować podobne rozwiązanie do takich charakterów wybuchowych i ekspresyjnych, jaki ja miałem, bo to faktycznie działało.

Czyli ta żółta kartka była od razu otrzeźwieniem, takim zimnym prysznicem.

- Dokładnie tak, jak mówisz. To było coś na zasadzie: "ej, gościu, zagalopowałeś się troszeczkę, idź sobie z boku weź cztery głębokie wdechy i wydechy, po czym wróć". Dla mnie to był jasny sygnał, że emocje biorą górę i nie jest to potrzebne drużynie.

W trakcie krótkiej przerwy po prostu zaczynałeś gadać, wchodząc w kompetencje Castellaniego?

- Tak jest. Było widać, że próbuję przejąć inicjatywę i porządzić sobie po zejściu z boiska, a wiadomo, że hierarchia była jasno określona. Trener jest jeden i to on decyduje o taktyce, więc Krzysztof musiał po prostu powściągnąć swoją duszę trenerską, która się w nim budziła w tamtym momencie, bo miał wizje, że będzie rozstawiał chłopaków po boisku.

Powiedziałeś o tym, że był wizjonerem z innowacyjnym podejściem, a dodatkowo przemawiało do was to, że wypowiadane słowa korespondowały z jego osobowością. Piotr Gruszka, który został MVP pamiętnych ME opowiadał, że kluczem była psychologia, czyli zaufanie ponad schematy. Ty także mówiłeś już lata temu, że to właśnie argentyński szkoleniowiec pomógł mu odzyskać najwyższą formę.

- Nie ma grania bez zaufania. Zaufanie jest podstawą budowania każdego zespołu. Jeżeli nie ma zaufania do trenera, to zespół na pewno nie będzie "jechał". Jeżeli na końcu, gdy ważą się twoje losy, staje za tobą zespół 26 ludzi, których selekcjonowałeś i raz wybierałeś, a raz nie, nadal chcą z tobą pracować, bo wierzą, że to jest nadal słuszna droga, to znaczy, że zaufanie było olbrzymie w stosunku do trenera. Bez dwóch zdań. To był facet, który bardzo wybiegał w przyszłość, patrząc co można jeszcze zmienić w siatkówce. On nie trzymał się schematów. Pomyłka w treningu siłowym, który on nam zmienił na codzienny, ćwicząc zupełnie inne partie, wzięła się z tego, że był święcie przekonany, iż to zadziała, bo sprawdzało się w innych dyscyplinach. U nas to nie siadło. Poza tym, wespół z nim do końca byliśmy fair, nie kombinowaliśmy jak Brazylia, która na przykład celowo przegrała, by trafić do łatwiejszej grupy, czym ośmieszyli system. My tego nie chcieliśmy robić, on zawsze chciał grać fair, zawsze był człowiekiem, który chciał być uczciwy w sporcie i móc sobie spojrzeć na końcu w lustro. Na zasadzie, że wprawdzie dzisiaj nie wyszło, ale zrobiliśmy wszystko tak, jak należy, żeby osiągnąć sukces.

W ostatnich latach miałeś z trenerem jakiś kontakt? W ogóle byłeś świadomy, że zmaga się z ciężką chorobą, czy tą wiadomością dostałeś obuchem w głowę?

- Wiedziałem, że miał nowotwór, bo przy jego ostatnich wizytach mieliśmy okazję jeszcze się spotkać i porozmawiać. Nie było takiego kontaktu, że codziennie do siebie dzwoniliśmy, ale zawsze gdy natknęliśmy się na siebie, było naprawdę sympatycznie. Daniel powiedział mi o swojej chorobie. Cieszyłem się, gdy usłyszałem, że z nią wygrał,, ale niestety nawróciła. Całe środowisko siatkarskie będzie w żałobie, bo traci człowieka, który dla tego sportu zrobił bardzo dużo, zarówno jako zawodnik zdobywając medal olimpijski, jak również w wydaniu trenerskim.

To był chyba pierwszy i ostatni trener, który w raporcie do Polskiego Związku Piłki Siatkowej potrafił się przyznać, że popełnił błąd. Dokonał pełnej analizy, dlaczego i skąd wzięły się te słabsze wyniki. Związek wtedy zadecydował mimo wszystko, że zmienią Daniela Castellaniego. Natomiast fajne było to, że cała nasza drużyna, czyli wszyscy zawodnicy, stanęli murem za trenerem Castellanim i nie chcieli tej zmiany.

Zostanie z tobą może jedno, charakterystyczne zdanie, którego autorem jest Daniel Castellani?

- To będą na pewno te słowa, żeby wziąć się w garść i nie odpuszczać. Bym nigdy nie odpuszczał. Pamiętam jak dzisiaj o moim zwątpieniu po mistrzostwach świata, gdy rozmawialiśmy w kantorku u niego. I zapytał mnie, czego ja jeszcze w życiu oczekuję od tego sportu i dlaczego chcę tak łatwo się poddać, skoro już tyle w życiu poświęciłem. Nawet czasami teraz, gdy mam chwile zwątpienia już na innym polu i nieraz coś się nie uda, to przypominam sobie, że sytuację trzeba poddać analizie i zastanowić się, co można poprawić, by kolejny etap wygrać.

Rozmawiał Artur Gac, Interia

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Daniel Castellani z siatkarzami reprezentacji Polski LUKASZ GROCHALA /CYFRASPORT Newspix.pl





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