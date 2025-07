Nie do wiary, jak Francuzi nazwali Leona po porażce z Polską. Dosadniej się nie da

Reprezentacja Polski zapewniła sobie awans do fazy finałowej Ligi Narodów, a na dokładkę dorzuciła zwycięstwo nad Francją po pełnym emocji i zwrotów akcji pojedynku. Mocnym punktem biało-czerwonej kadry był w tym meczu Wilfredo Leon. Zauważa to francuska prasa, która ochrzciła siatkarza dosadnym przydomkiem. Sam zainteresowany do sprawy zdaje się podchodzić na chłodno. Przy okazji, w najnowszym wpisie, ujawnia, co dzieje się i jakie nastroje panują wewnątrz drużyny. Cel zespołu jest jeden.