Nie do wiary, co spotkało Karola Kłosa. Reprezentant Polski nie mógł tego przemilczeć. "Nie pozdrawiam"

W sobotę PGE Projekt Warszawa rozegrał swoje drugie spotkanie w ramach tegorocznego sezonu PlusLigi. Po bezbłędnym zwycięstwie z CHKS Chełmem przyszedł czas na starcie z wicemistrzem ubiegłorocznej edycji siatkarskiej ekstraklasy - Aluronem CMC Warta Zawiercie. Zespoły te ostatni raz spotkały się w półfinale fazy pucharowej polskiej ligi siatkówki i wówczas nieco lepsza okazała się ekipa z Zawiercia.

Tym razem to zawodnicy ze stolicy zdołali jednak rozłożyć na łopatki swoich ligowych rywali, rewanżując się tym samym za porażkę z fazy pucharowej. W zwycięstwie 3:0 (25:20, 25:23, 25:19) pomógł między innymi Karol Kłos, który zakończył mecz z dorobkiem 5 "oczek". Radość mistrza świata nie trwała jednak zbyt długo. Już kilka dni później na jego mediach społecznościowych mogliśmy zobaczyć bowiem bardzo przykre obrazki, które u większości z nas wywołałyby nagły przypływ adrenaliny.

Ktoś zdewastował samochód Karola Kłosa. Siatkarz wskazał winnych

Warszawianin znany jest z dość dużej aktywności w mediach społecznościowych. Dzięki temu fani często mogą podziwiać sceny z jego życia prywatnego. Tym razem jego obserwatorzy otrzymali krótkie wideo, na którym widać jak... ktoś bezpardonowo zdewastował samochód siatkarza.

Fragment filmiku z Instagrama Karola Kłosa Instagram/karolklos materiał zewnętrzny

Na krótkim nagraniu możemy zobaczyć, jak nieznany sprawca okleił auto Kłosa wulgarnymi nalepkami. Zazwyczaj używane są one do (inwazyjnego) zakomunikowania kierowcy, że nie przestrzega panujących norm i przepisów. W tym przypadku reprezentant Polski twierdzi jednak, że zostały one użyte wyłącznie w celu rozdrażnienia właściciela pojazdu.

"Nie ma tam zakazu (parkowania red.). Nie ma tam koperty. Auto stało tak, jak inne z boczku na chodniku zupełnie nikomu nie przeszkadzając, zostawiając miejsce dla pieszych z pieskami. Klasyczny polski chodnik, który prowadzi znikąd, donikąd przez jakieś 10 metrów. Dziękuję za uwagę. Somsiadów nie pozdrawiam" - napisał Kłos w swego rodzaju "oświadczeniu".

Jednakowo siatkarz wskazał, że za przykry incydent mogą być odpowiedzialni jego sąsiedzi, którzy, jak wynika z opisu pod zdjęciem, nie pierwszy raz "nadepnęli na odcisk" zawodnika PGE Projektu Warszawa.

Karol Kłos, nowy środkowy PGE Projektu Warszawa Leszek Szymański PAP

Jakub Kochanowski, Karol Kłos MICHAL KLAG/REPORTER East News

Karol Kłos Marcin Golba/NurPhoto AFP

PGE Projekt Warszawa - InPost ChKS Chełm. Skrót meczu Polsat Sport