"Nie chcę dodawać teorii". Zatorski ujawnia po bitwie w finale

"Biało-Czerwoni" do finałowej batalii wdarli się pokonując nie tylko rywali, ale i kadrowe problemy. W końcówce ćwierćfinału ze Słowenią urazu nabawił się Mateusz Bieniek , który wypadł z gry do końca turnieju. Jakby tego było mało, w kluczowym momencie półfinałowego spotkania ze Stanami Zjednoczonymi poważnie ucierpiał Paweł Zatorski .

Nasz libero zderzył się z Marcinem Januszem i długo nie był w stanie podnieść się z boiska. Ostatecznie wrócił do gry, lecz musiało minąć sporo czasu, by doszedł do siebie. Jak się okazało, uszkodził bark a po spotkaniu mówił, że "nie czuł palców".