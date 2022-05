Nie będzie MŚ w Krakowie. Kalendarz nie sprzyjał siatkarzom

Początkowo wydawało się, że Tauron Arena w Krakowie to pewniak do organizacji siatkarskich MŚ. Jednak ten obiekt jest bardzo mocno obłożony i jak się okazuje nie ma szans, by zorganizować w nim mecze kolejnej wielkiej imprezy. W czasie trwania czempionatu zaplanowano tam bowiem Festiwal "Rockowizna", przeniesiony z poprzedniego roku koncert Andrei Bocellego, a w pierwszych dniach września występy słynnego "Cirque du Soleil".

- Będziemy gościć też u siebie wielki kongres, a do tego dochodzą również przygotowania do zaplanowanych już wydarzeń, które również angażują obiekt - powiedziała w rozmowie z Interią rzecznik prasowa Tauron Areny Katarzyna Fiedorowicz-Razmus, oficjalnie potwierdzając, że Kraków nie będzie gościć u siebie siatkarskich mistrzostw świata.

To oznacza, że w Polsce najprawdopodobniej miastami-gospodarzami turnieju będą, tak jak informował "Przegląd Sportowy", Katowice, Częstochowa i Gliwice. Jest już niemal pewne, że żadne spotkanie nie odbędzie się na PGE Narodowym, bo zwyczajnie jest zbyt mało czasu, by dopiąć organizacyjnie takie przedsięwzięcie.