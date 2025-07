Nerwy w obozie Polaków. Zaskakująca reakcja Grbicia. "Niech pan odejdzie"

Reprezentacja Polski przystąpiła do niedzielnego meczu Ligi Narodów z Francją po niespodziewanych porażkach z Kubą oraz Bułgarią. Drużyna Nikoli Grbicia nie miała więc prawa narzekać na brak motywacji. Nie dość, że mogła przełamać złą passę, to dodatkowo miała okazję, by zrewanżować się "Trójkolorowym" przed własną publicznością za ubiegłoroczną porażkę w finale igrzysk olimpijskich. Do tego dochodziła także walka o powrót na szczyt rankingu FIVB, z którego wcześniej strącili nas Włosi.