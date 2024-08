Nerwy przed półfinałem, Kurkowi się obrywało. Grbić reaguje, jaśniej się nie da

Mecz z Egiptem - Bartosz Kurek kończy 3 z 12 ataków i w ostatnim secie ustępuje miejsca Łukaszowi Kaczmarkowi , który zdobywa atakiem więcej punktów niż kapitan drużyny. Spotkanie z Brazylią - Kurek kończy 8 z 28 ataków, aż pięć razy blokują go rywale. Mecz z Włochami - tutaj atakujący wypada już nieco lepiej, kończy 11 z 31 ataków, ale za to cały zespół wyraźnie przegrywa z mistrzami świata .

" Czasem w meczu chciałbym być perfekcyjny od początku do końca , chciałbym jeszcze bardziej pomagać moim kolegom na boisku. Nie tylko grą, ale może czymś, co zauważę. I tego od siebie wymagam" - przyznał Kurek w rozmowie z Interią .

Aż w końcu przyszedł mecz ze Słowenią, w którym atakujący znów był liderem polskiej kadry. 18 z 38 skończonych ataków to już wynik znacznie lepszy, a do tego doszedł punkt zagrywką. Kurek po spotkaniu wymownie skomentował sugestie, że w ćwierćfinale w końcu "odpalił" .

"Ważne jest to, żebyśmy wygrali. I tu właśnie różnimy się w postrzeganiu siatkówki. Bo ja patrzę na to, czy wygrywamy, a wy patrzycie na to, kto jakie ma cyferki. I często jeszcze swoje do nich przypisujecie" - powiedział dziennikarzom Kurek.