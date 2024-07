Nerwy Nikoli Grbicia. "Wypomniał dosadnie. Był ostrzejszy moment"

Wydawać by się mogło, że po wygranej z Egiptem 3:0 w pierwszym meczu Memoriału Wagnera w Tauron Arena w Krakowie , selekcjoner powinien być spokojny, ale jednak ten niepokoił się i to nawet w sytuacji, w której Biało-Czerwoni wysoko prowadzili z rywalem.

Pewna wygrana Polaków, ale Nikola Grbić się denerwował. "Był ostrzejszy moment"

Staraliśmy się skupiać na tym, by grać najlepiej, jak potrafimy. Oczywiście graliśmy z drugim składem Egiptu, co trener nam wypomniał w czasie meczu dosyć dosadnie. W Paryżu każdy mały punkt w takim meczu może się liczyć w ostatecznym rozrachunku

- Był w pierwszym secie taki ostrzejszy moment. Mimo tego, że wysoko prowadziliśmy, to mnie powinniśmy się skupiać na wyniku, tylko na swojej grze. Kiedy wychodzimy na boisko, to musimy od siebie wymagać i jeśli da się przeciwnika pokonać do pięciu, czy dziesięciu, to trzeba to zrobić. W pierwszym secie było jednak u nas trochę nieporozumień i bałaganu w grze. To się trenerowi nie podobało i dał nam o tym znać - powiedział Janusz.