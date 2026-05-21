Nasz talent zaliczył "wejście smoka". Grbić wie, że dobrze wybrał

Siatkarska reprezentacja Polski na początku maja rozpoczęła zgrupowanie przed sezonem Ligi Narodów, Nikola Grbić od początku przygotowań miał do dyspozycji zawodników, którzy zakończyli już rozgrywki ligowe. A to oznacza, że największe gwiazdy na czele z Tomaszem Fornalem, Jakubem Kochanowskim czy Mateuszem Bieńkiem, dołączą do trenujących kolegów w późniejszym terminie, ponieważ jeszcze kilka dni temu brali udział w Final Four Ligi Mistrzów. Serbski szkoleniowiec nie może także jeszcze korzystać z usług Wilfredo Leona, który otrzymał dłuższe wolne po sezonie.

Trener aktualnych wicemistrzów olimpijskich do szerokiej kadry powołał za to aż 12 debiutantów, ośmiu z nich oglądaliśmy podczas środowego meczu z Serbią w Sosnowcu. "Biało-Czerwoni" finalnie przegrali 2:3, a Grbić po spotkaniu przyznał, że zmartwiła go postawa niektórych siatkarzy.

"Nie każdy zawodnik zagrał, jak oczekiwałem. Oczekiwania oczywiście nie są takie, że muszą grać fantastycznie. Ale było kilka momentów, w których pomyślałem: "uuu, to jest super, bardzo mi się bardzo podobało". To było zachowanie na boisku, podejście. Dlatego mamy dużo materiału do analizy" - przyznał cytowany przez obecnego na miejscu korespondenta Interii.

To była też okazja, by obejrzeć zawodników, których nie ma na liście na Ligę Narodów. Myślę, że to dla nich też jest ważne, by dostać okazję gry i zobaczyć, jak to jest. Dla mnie to też jest istotne, by wiedzieć, jak mogą w przyszłości reagować na takie sytuacje

Jakub Majchrzak błysnął w siatkarskiej reprezentacji Polski

Jednym z zawodników, którzy w środę po raz pierwszy zagrali w seniorskiej reprezentacji Polski, był Jakub Majchrzak. 22-letni środkowy Indykpolu AZS-u Olsztyn w przeszłości grał w kadrach młodzieżowych, w 2019 roku razem z kolegami sięgnął po mistrzostwo świata do lat 19. Teraz zaliczył "wejście smoka" do kadry Grbicia, bo w meczu z Serbią był najlepiej punktującym Polakiem. Zdobył 14 punktów, w tym pięć blokiem, dołożył do tego jednego asa.

Dobra postawa Majchrzaka nie umknęła uwadze kibiców i ekspertów, jego występ docenił m.in. siatkarski ekspert Jakub Balcerzak. "Bardzo dobre zawody duetu środkowych Lemański - Majchrzak, zwłaszcza postawa tego drugiego cieszy" - stwierdził w serwisie X.

Majchrzak znalazł się w szerokiej kadrze na tegoroczną Ligę Narodów i niewykluczone, że obejrzymy go w tych rozgrywkach. W najważniejszych turniejach o sile kadry na pozycji środkowego powinni stanowić Jakub Kochanowski i Mateusz Bieniek, ale za ich plecami będzie toczyła się ciekawa rywalizacja o pozostałe miejsca w kadrze.

Poza Majchrzakiem w starciu z Serbami z dobrej strony pokazał się m.in. inny debiutant, rozgrywający Marcel Bakaj. Przyzwoicie punktowali za to Alaksiej Nasewicz (11 punktów) i Jakub Kiedos (10).

W bloku Jakub Kiedos, jeden z debiutantów w kadrze Grbicia

Mikołaj Sawicki po niemal roku wrócił do kadry

