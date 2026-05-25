Nastolatek zrobił wrażenie na Grbiciu. Zaskoczenie w kadrze, a to nie koniec

Pierwsze spotkania reprezentacji Polski siatkarzy w tym sezonie były dla Nikoli Grbicia poligonem doświadczalnym. Największe gwiazdy kadry, poza Aleksandrem Śliwką, jeszcze odpoczywają, dlatego szansę dostali młodsi siatkarze. W meczach towarzyskich z Serbią, Ukrainą i Bułgarią weszli do gry wyjątkowo szeroką ławą - Grbić sprawdził aż 13 debiutantów.

Jednym z nich był Jakub Kiedos. 19-letni przyjmujący zadebiutował już w pierwszym spotkaniu towarzyskiego turnieju w Sosnowcu i Katowicach. Przeciwko Serbom zdobył 10 punktów. Z Ukrainą pojawił się tylko na krótkich zmianach, za to z Bułgarią przez półtora seta zdążył zaatakować aż 16 razy, zdobywając siedem punktów.

- Dostałem więcej szans w pierwszym meczu i wydaje mi się, że się dobrze pokazałem, że nie było kardynalnych błędów z mojej strony. W drugim meczu dwa razy wszedłem na zagrywkę i uważam, że też nie zrobiłem jakichś dużych błędów. Generalnie wszystko jest na duży pozytyw, zyskałem dużo doświadczenia dzięki tym trzem meczom. Spodek był bardzo wypełniony, to na pewno trochę hartuje mentalność - przekonuje Kiedos w rozmowie z Interia Sport.

Jakub Kiedos spodobał się Nikoli Grbiciowi. Ale selekcjoner już ostrzega

Co równie ważne, zadowolony z postawy młodego przyjmującego był również Grbić. W podsumowaniu turnieju w pierwszej kolejności wymienił co prawda środkowego Jakuba Majchrzaka, ale i Kiedos znalazł swoje miejsce na liście tych, którzy pozytywnie zaskoczyli selekcjonera u progu sezonu.

"Bardzo podobają mi się młodzi: Zych, Kiedos, Grabek, Bień, Przybyłkowicz. Myślę, że mają przed sobą dobrą przyszłość, jeśli będą dobrze pracować i szukać możliwości grania. Jeśli pozostaną na ławce i nie będą grać, nie mogą się rozwijać" - podkreślił trener polskiej kadry.

Takie ostrzeżenia w stronę młodych siatkarzy Grbić kieruje od wielu miesięcy. Przekonuje, że na tak wczesnym etapie kariery zawodnicy powinni szukać przede wszystkim miejsca, w którym mogą liczyć na regularną grę, a nie większych pieniędzy i bardziej prestiżowego klubu, w którym utkną wśród rezerwowych.

Kiedos zaznacza, że bierze sobie te słowa do serca. Miejscem do gry ma być dla niego w przyszłym sezonie Norwid Częstochowa. W poprzednich rozgrywkach klub zajął ostatnie miejsce w PlusLidze, ale utrzymał się dzięki rezygnacji pogrążonego w kłopotach finansowych JSW Jastrzębskiego Węgla. Kiedos dostał sporo szans w walczącej o utrzymanie drużynie, a w przyszłym sezonie liczy na jeszcze więcej.

- To był dotychczas najwyższy szczebel, na jakim grałem, najbardziej popularne polskie hale. To dało mi dużo doświadczenia i byłem bardzo zadowolony, że otrzymałem te szanse. Podobnie jak na kadrze, będę walczył na treningach, dawał z siebie wszystko i walczył o miejsce w szóstce. Myślę, że w Częstochowie szansa grania dla mnie jest, była i będzie - zapowiada młody siatkarz.

Olbrzymia rywalizacja w reprezentacji Polski. Nastolatek w grze o Ligę Narodów

Na razie jednak 19-latek pozostaje na zgrupowaniu reprezentacji Polski. Oprócz pochwały od Grbicia może zanotować sobie pierwszy sukces - znalazł się na liście 30 zawodników zgłoszonych do Ligi Narodów.

Rywalizacja na pozycji przyjmujących jest jednak bardzo duża. Chodzi nie tylko o ostateczny skład na najważniejsze imprezy - w poprzednich latach do drużyny nie zdołał się załapać nawet Bartosz Bednorz, poza składem od lat jest Bartosz Kwolek - ale i listę na pierwszy turniej Ligi Narodów w Chinach.

W Sosnowcu i Katowicach Grbić sprawdził bowiem sześciu przyjmujących, którzy mają szansę polecieć do Azji. Aleksander Śliwka to kapitan kadry, duże szanse na wyjazd do Chin ma Michał Gierżot. Ale Kiedos rywalizuje jeszcze z Mikołajem Sawickim, Bartoszem Firsztem i Bartoszem Zychem.

- Zobaczymy, co trener wymyśli. Będę ciężko trenować i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jakie wskazówki trenera zostaną ze mną po debiucie w kadrze? Żeby robić po prostu swoje, nie patrzeć, co się dzieje wokół, tylko skupić się na siatkówce - zaznacza Kiedos.

Skład na turniej Ligi Narodów w Chinach Grbić ma podać pod koniec tygodnia. Pierwszy mecz "Biało-Czerwoni" rozegrają 10 czerwca z Kubą.

Z Katowic Damian Gołąb

W bloku Jakub Kiedos, jeden z debiutantów w kadrze Grbicia

Jakub Kiedos (trzeci z lewej) zadebiutował w reprezentacji Polski w meczu z Serbią

Polski blok: Bartłomiej Lemański i Jakub Kiedos





