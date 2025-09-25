Najtrudniejszy moment kariery Kurka, rozwiązywał kontrakt. "Po prostu nie dałem rady"

Bartosz Kurek to jedna z największych legend polskiej siatkówki, jednak nawet najlepsi sportowcy mają gorsze chwile. Zawodnik urodzony w Wałbrzychu był w dołku jesienią 2016 roku. Rozwiązał wtedy umowę z klubem JT Thunders Hiroszima. Wystąpił w jego barwach w memoriale Arkadiusza Gołasia, ale nie wsiadł do samolotu do Japonii. Zawiesił karierę.

"Zmęczenie skumulowane przez wiele lat ciągłego grania zaowocowały ogólnym narastającym osłabieniem organizmu i wypaleniem mentalnym w efekcie czego straciłem coś, co zawsze mną kierowało, czyli pasję i chęć do grania. Doszedłem do takiego momentu, w którym stwierdziłem, że zdrowie i wizja długoletniej kariery jest ważniejsza niż nawet największy kontrakt" - pisał w komunikacie.

O kulisach trudnej decyzji o opuszczeniu Azji opowiedział w kwietniu 2024 roku w programie "Oko w oko" na antenie TVP Sport. - Ktoś, kto zna moją historię, spodziewałby się, że najtrudniejszym momentem kariery był brak powołania na mistrzostwa świata w 2014 roku, ale nie. Najgorsza była rezygnacja z pierwszego kontraktu w Japonii - powiedział Jackowi Kurowskiemu.

Przetrenowanie, zmęczenie fizyczne, branie na siebie zbyt dużej odpowiedzialności za wynik końcowy drużyny. Oczekiwałem tylko sukcesu. Sądziłem, że robię tyle, że to musi się zaraz wydarzyć. Deprymowały mnie ciągłe porażki z reprezentacją, jakie ponosiliśmy przez dwa albo trzy lata. Codziennie o tym myślałem.

Faktycznie tamten okres nie był dla niego złotym w kadrze narodowej. Nie pojechał na domowe MŚ 2014 (Polska wygrała turniej), a na mistrzostwach Europy 2013 (byliśmy współgospodarzami) i 2015 nie poprowadził zespołu do medali - "Biało-Czerwoni" kończyli wtedy na odpowiednio 9. i 5. miejscu. Do tego doszła ćwierćfinałowa porażka na igrzyskach olimpijskich 2016 w Rio de Janeiro. Miał prawo poczuć frustrację.

- Szybko można skończyć z poważnymi problemami. Wymagałem od siebie za dużo. Czegoś, czego nie da się osiągnąć w sporcie. Nie ma przecież perfekcyjnego sezonu, meczu, nie ma nawet perfekcyjnego treningu. A ja cały czas tego oczekiwałem. Cieszę się, że trudny moment już za mną, że trafiłem na ludzi, którzy pomogli mi to przepracować i zrozumieć, dlaczego się to wydarzyło. Dzięki nim dowiedziałem się też, jakie podejście jest zdrowsze i pozwoli mi na dłużej cieszyć się grą - zakończył wtedy.

Długofalowo ta decyzja bardzo mu pomogła. Wystarczy powiedzieć, że w 2018 wygrał z Polską mundial i został MVP turnieju, wybrano go najlepszym sportowcem naszego kraju. Później na jego szyi zostało zawieszonych jeszcze wiele krążków. A w siatkówce klubowej nie ominął Japonii - grał w Wolf Dogs Nagoya w latach 2020-2024.

Bartosz Kurek: Bardzo stęskniłem się za emocjami meczowymi. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Bartosz Kurek Marcin Golba/NurPhoto AFP

Bartosz Kurek w barwach ZAKSY Kędzierzyn-Koźle Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Bartosz Kurek Marian Zubrzycki PAP