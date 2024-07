Na plus - zagrywki. Już w pierwszym secie błysnął asem serwisowym, a w trzeciej partii zupełnie zniszczył linię przyjęcia rywali, w krótkim czasie popisując się trzema punktowymi serwisami. W rozegraniu rzadko korzystał jednak ze środkowych, po pierwszym secie zrezygnował też właściwie z wystaw do tzw. szóstej strefy.

Z pewnością nie zawiódł. W ataku skończył niemal wszystko, dodawał punkty zagrywką. Tyle że w ofensywie było go jednak niewiele, a kiedy już dostawał piłki od Janusza, nie zawsze potrafił to wykorzystać. W trzecim secie "przebudził się" w bloku.

Nierówny mecz polskich przyjmujących. Ale w ważnych momentach nie zawiedli

Kiedy "Biało-Czerwoni" grali dobrze, Śliwka coraz bardziej przypominał siatkarza, który w ostatnich latach był dla Grbicia fundamentalną postacią kadry. Ale kiedy drużyna zmagała się z problemami, cierpiał i Śliwka. Jak w drugim secie, w którym nie zdołał skończyć żadnego ataku, a do tego dodał błąd w przyjęciu. Na plus czujność na boisku, dzięki challenge'owi na jego wyraźne żądanie Polska zdobyła ważny punkt w czwartym secie. Do poprawy z pewnością zagrywka, w końcówkach partii w polu serwisowym zmieniał go Fornal.