Najpierw Leon, teraz Kochanowski. Za granicą znowu głośno o polskim siatkarzu
Koniec roku to dobry czas na podsumowania, także te dotyczące świata siatkówki. Na oficjalnym profilu Volleyball World powiązanym z Międzynarodową Federacją Piłki Siatkowej zaczęto publikować wspomnienia najbardziej zapadających w pamięć momentów ostatniego sezonu. Nie zapomniano także o poszczególnych siatkarzach, w tych reprezentantach Polski. Swoje "pięć minut" miał Wilfredo Leon, którego wkrótce przyćmił Jakub Kochanowski. Za granicą znowu głośno o polskim siatkarzu. Oto szczegóły.
Kończący się rok był udany dla polskiej siatkówki - Aluron CMC Warta Zawiercie zakończyła Ligę Mistrzów na drugim miejscu, a w grudniu sięgnęła po brąz Klubowych Mistrzostw Świata, z kolei Bogdanka LUK Lublin triumfowała w Pucharze Challenge. W europejskich pucharach błysnęli też siatkarze Asseco Resovii Rzeszów, docierając do finału Pucharu CEV. Ten wprawdzie przegrali, ale i tak nie zmienia to faktu, że polskie kluby ponownie pokazały, jak dużym potencjałem dysponują.
Powody do radości polskim kibicom dostarczała też reprezentacja prowadzona przez Nikolę Grbicia. "Biało-Czerwoni" wygrali Ligę Narodów, wywalczyli też brąz mistrzostw świata. A panie trenowane przez Stefano Lavariniego po raz kolejny zakończyły Ligę Narodów na trzeciej pozycji. Sukcesy święciły również kadry młodzieżowe.
O wyczynach Polaków nie zapomina Volleyball World, czyli platforma działająca z ramienia Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej (FIVB), odpowiedzialna za promowanie tej dyscypliny sportu. Ostatnio, w ramach podsumowania minionych miesięcy, na profilu Volleyball World w X (dawny Twitter) przypomniano triumf kadry Grbicia w Lidze Narodów.
"Powracając na szczyt, drużyna Polski zdobyła swoje drugie złoto w Lidze Narodów, pokonując w finale Włochy w trzech setach. Siła, głębia i opanowanie w decydującym momencie - mistrzowie po raz kolejny" - przekazano.
Jakub Kochanowski wyróżniony. Przyćmił Wilfredo Leona
A to nie wszystko, bo serwis Volleyball World zaczął też publikować nazwiska dziesięciu najlepszych siatkarzy ostatniego sezonu, począwszy od zawodnika, który zajął w tym zestawieniu dziesiąte miejsce. W tym zaszczytnym gronie znalazł się Wilfredo Leon, który uplasował się na piątej pozycji, o czym poinformowano 27 grudnia.
Następnego dnia okazało się, że jeden z kolegów Leona z kadry, uplasował się jeszcze wyżej. Mowa o Jakubie Kochanowskim, który został uznany czwartym najlepszym siatkarzem kończącego się roku.
Sezon naznaczony wielkimi momentami i regularnością. W Lidze Narodów Kochanowski poprowadził Polskę do tytułu jako MVP i Najlepszy Środkowy, zapewniając kluczowe zagrania i solidne przywództwo jako kapitan. Utrzymał ten poziom podczas mistrzostw świata, gdzie ponownie został okrzyknięty Najlepszym Środkowym, wyróżniając się elitarną skutecznością ataku i obecnością przy siatce
Wciąż nie opublikowano nazwisk siatkarzy, którzy zajęli pierwsze trzy miejsca w rankingu Volleyball World. Równolegle publikowane są też personalia najlepszych zawodniczek sezonu - w tym gronie do tej pory nie wyróżniono żadnej Polki.