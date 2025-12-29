Kończący się rok był udany dla polskiej siatkówki - Aluron CMC Warta Zawiercie zakończyła Ligę Mistrzów na drugim miejscu, a w grudniu sięgnęła po brąz Klubowych Mistrzostw Świata, z kolei Bogdanka LUK Lublin triumfowała w Pucharze Challenge. W europejskich pucharach błysnęli też siatkarze Asseco Resovii Rzeszów, docierając do finału Pucharu CEV. Ten wprawdzie przegrali, ale i tak nie zmienia to faktu, że polskie kluby ponownie pokazały, jak dużym potencjałem dysponują.

Powody do radości polskim kibicom dostarczała też reprezentacja prowadzona przez Nikolę Grbicia. "Biało-Czerwoni" wygrali Ligę Narodów, wywalczyli też brąz mistrzostw świata. A panie trenowane przez Stefano Lavariniego po raz kolejny zakończyły Ligę Narodów na trzeciej pozycji. Sukcesy święciły również kadry młodzieżowe.

O wyczynach Polaków nie zapomina Volleyball World, czyli platforma działająca z ramienia Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej (FIVB), odpowiedzialna za promowanie tej dyscypliny sportu. Ostatnio, w ramach podsumowania minionych miesięcy, na profilu Volleyball World w X (dawny Twitter) przypomniano triumf kadry Grbicia w Lidze Narodów.

"Powracając na szczyt, drużyna Polski zdobyła swoje drugie złoto w Lidze Narodów, pokonując w finale Włochy w trzech setach. Siła, głębia i opanowanie w decydującym momencie - mistrzowie po raz kolejny" - przekazano.

Jakub Kochanowski wyróżniony. Przyćmił Wilfredo Leona

A to nie wszystko, bo serwis Volleyball World zaczął też publikować nazwiska dziesięciu najlepszych siatkarzy ostatniego sezonu, począwszy od zawodnika, który zajął w tym zestawieniu dziesiąte miejsce. W tym zaszczytnym gronie znalazł się Wilfredo Leon, który uplasował się na piątej pozycji, o czym poinformowano 27 grudnia.

Następnego dnia okazało się, że jeden z kolegów Leona z kadry, uplasował się jeszcze wyżej. Mowa o Jakubie Kochanowskim, który został uznany czwartym najlepszym siatkarzem kończącego się roku.

Sezon naznaczony wielkimi momentami i regularnością. W Lidze Narodów Kochanowski poprowadził Polskę do tytułu jako MVP i Najlepszy Środkowy, zapewniając kluczowe zagrania i solidne przywództwo jako kapitan. Utrzymał ten poziom podczas mistrzostw świata, gdzie ponownie został okrzyknięty Najlepszym Środkowym, wyróżniając się elitarną skutecznością ataku i obecnością przy siatce

Wciąż nie opublikowano nazwisk siatkarzy, którzy zajęli pierwsze trzy miejsca w rankingu Volleyball World. Równolegle publikowane są też personalia najlepszych zawodniczek sezonu - w tym gronie do tej pory nie wyróżniono żadnej Polki.

Aluron CMC Warta Zawiercie - Volei Renata. Skrót meczu o trzecie miejsce KMŚ Polsat Sport

Jakub Kochanowski i Wilfredo Leon Oliwia Domanska East News

Wilfredo Leon Andrzej Iwańczuk/Reporter East News

Jakub Kochanowski (z lewej) i Bartosz Kurek to jedyny polscy siatkarze, którzy na MŚ sięgali po medale w każdym kolorze SHERWIN VARDELEON AFP