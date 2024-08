Najpierw euforia, a teraz coś takiego. Polacy już wiedzą. Mówią tylko o jednym

Polscy siatkarze w finale olimpijskiego turnieju. Pierwszy taki wyczyn od 1992 roku

Oprócz tytułu wicemistrzów olimpijskich mogliśmy się wówczas poszczycić koroną króla strzelców dla Andrzeja Juskowiaka. A jego znakomity partner z ataku, Wojciech Kowalczyk, przez kolejne lata podkreślał, że należał do tej polskiej ekipy, która w sportach zespołowych stanęła na olimpijskim podium jako ostatnia .