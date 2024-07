Najpierw efektowny triumf, później taka wiadomość. Polscy siatkarze świętują

Polscy siatkarze pewnie ograli Portugalię i wykonali poważny krok w kierunku awansu do półfinału mistrzostw Europy do lat 18. Jak się okazało kilka godzin później, "Biało-Czerwoni" już mają zagwarantowany udział w czołowej czwórce turnieju, ponieważ Francuzi pokonali Bułgarów. Tym samym podopieczni Jacka Nawrockiego przystąpią do ostatniego meczu grupowego ze świadomością, że nawet porażka nie pozbawi ich upragnionego awansu.