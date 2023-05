Najmłodszy siatkarz w kadrze Nikoli Grbicia z jasną deklaracją. To jest jego cel

W szerokiej kadrze siatkarzy powołanych na zgrupowanie reprezentacji Polski znalazło się kilku debiutantów, w tym Kuba Hawryluk, który na co dzień reprezentuje barwy Indykpolu AZS-u Olsztyn. Niespełna 20-letni libero w rozmowie z Interią zdradził, jak przyjęto go w ekipie aktualnych wicemistrzów świata i w jaki sposób zamierza przekonać Nikolę Grbicia, by dawał mu kolejne szanse.