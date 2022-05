Najlepsza światowa siatkówka w Polsacie przez 10 lat

Porozumienie dotyczy międzynarodowych rozgrywek kobiecych i męskich, w tym przede wszystkim mistrzostw świata. To niewątpliwy sukces negocjacyjny Polsatu, potwierdzający jego pozycję na rynku praw telewizyjnych. Volleyball World to podmiot komercyjny współtworzony przez Międzynarodową Federację Piłki Siatkowej (FIVB) oraz fundusz CVC Capital Partners.

Nowa umowa Telewizji Polsat z Volleyball World obejmuje transmisje z:

- trzech mistrzostw Świata kobiet i mężczyzn w latach 2022 (w Polsce), 2026, 2030

- Ligi Narodów aż do 2032 roku, w tym czternastu turniejów kwalifikacyjnych i dwóch turniejów finałowych, które odbędą się w Polsce

Reklama

- mistrzostw świata w siatkówce plażowej i cyklu turniejów Beach Pro Tour

- klubowych mistrzostw świata

- nowego międzynarodowego turnieju reprezentacyjnego, zaplanowanego na lata 2025 i 2029

- Siatkówka to nasza narodowa dyscyplina, która pod względem osiągnięć wyprzedza wszystkie pozostałe. Wspieramy siatkówkę od wielu lat jako Polsat i jako sieć Plus. Jesteśmy ogromnie dumni, że mogliśmy mieć udział w tych sukcesach i gorąco kibicujemy naszym zawodniczkom i zawodnikom w walce o kolejne. Niezmiernie cieszy nas również doskonała współpraca z FIVB, jednym z naszych najważniejszych i najbardziej prestiżowych Partnerów ze świata sportu. Szczególne słowa uznania należą się prezesowi FIVB, Ary’emu Gracie, który jak nikt inny doskonale zna i rozumie siatkówkę - mówi Zygmunt Solorz, twórca i właściciel Telewizji Polsat

Imponujący czas na jaki nową umowę zawarły Telewizja Polsat i Volleyball World to fakt bez precedensu w świecie sportu i wyraz doskonałej współpracy obydwu sygnatariuszy oraz ich wzajemnego zaufania i profesjonalizmu.

Dziesięć lat siatkarskich emocji w Polsacie - trzy turnieje o mistrzostwo świata, w tym w 2022 roku w Polsce

Fani siatkówki w Polsce w ciągu najbliższej dekady będą mogli ekscytować się aż trzema turniejami rangi mistrzostw świata, transmitowanymi przez Telewizję Polsat. Wielkie kibicowanie rozpocznie się już w 2022 roku za sprawą, współorganizowanych przez nasz kraj, mundiali mężczyzn (sierpień/wrzesień) i kobiet (wrzesień/październik). Polsat produkować będzie sygnał telewizyjny z meczów rozgrywanych w Polsce oraz dystrybuować go na cały świat.

- Gdy zostałem wybrany na prezesa FIVB, obiecałem że będę szukał dla siatkówki nowych możliwości oraz innowacji. Podpisując nową umowę z Telewizją Polsat oraz powołując do życia Volleyball World spełniliśmy te obietnice. Ten kontrakt jest dowodem słuszności naszej przełomowej decyzji, jaką było stworzenie Volleyball World. Nie mam wątpliwości, że Polsat zapewni najwyższą jakość produkcji telewizyjnej i pokaże polskim kibicom, to co w naszej dyscyplinie sportu najpiękniejsze. Ta współpraca odzwierciedla ogromną popularność siatkówki w Polsce oraz potwierdza jej rosnącą wartość na całym świecie, zarówno w wydaniu halowym, jak i plażowym - mówi Ary Graca, prezydent Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej.

- Najlepsza siatkówka - tylko w Telewizji Polsat. Mamy aż sześć kanałów sportowych, dzięki czemu możemy obsługiwać największe turnieje, a nasi widzowie mogą oglądać kilka meczów jednocześnie. Właśnie oddaliśmy do użytku najnowocześniejszy wóz transmisyjny w tej części Europy. Pracuje w technice HDR i dostarcza widzom czterokrotnie bardziej szczegółowy obraz niż dotychczas. Tym samym Polsat kolejny raz podniósł poprzeczkę w dziedzinie realizacji telewizyjnej, a nasi widzowie siedząc wygodnie w domu i oglądając nasze transmisje sportowe mogą odnieść wrażenie, że są na boisku - tłumaczy Stanisław Janowski, prezes zarządu Telewizji Polsat.

Dotychczasowa współpraca Polsatu i FIVB owocowała nowatorskimi rozwiązaniami. Wszyscy pamiętają zorganizowane wspólnymi siłami mistrzostwa świata mężczyzn 2014, które odbyły się w Polsce, a areną historycznego meczu otwarcia tego turnieju był Stadion Narodowy w Warszawie, który z trybun śledziły 62 tysiące widzów. Centrala światowej siatkówki wielokrotnie doceniała także stworzony przez Telewizję Polsat standard realizacji telewizyjnej meczów siatkarskich, do którego starają się równać wszyscy nadawcy na świecie.

- Nowa umowa jest świadectwem globalnego rozwoju naszej dyscypliny. Potwierdza także słuszność działań podjętych przez Volleyball World w kierunku poprawy jakości produkcji na potrzeby międzynarodowej siatkówki. Podpisanie tak znaczącego kontaktu z kluczowym partnerem telewizyjnym jakim jest Polsat, to dla nadawców z całego świata najlepsza ilustracja rosnącej wartości siatkówki jako produktu telewizyjnego - dodaje Finn Taylor, dyrektor zarządzający Volleyball World.

Fani siatkówki wszystko o swojej ulubionej dyscyplinie znajdą w Polsatsport.pl oraz serwisie sportowym Interii. Obydwa portale oferują wygodny dostęp do najświeższych informacji, wywiadów i komentarzy oraz skróty meczów i fragmenty telewizyjnych programów poświęconych siatkówce, takich jak Magazyn #7 Strefa.