Nagłe zniknięcie polskiego siatkarza. Teraz przemówił. Ujawnia, co z jego zdrowiem

Łukasz Kaczmarek to niepodważalnie jedna z czołowych postaci reprezentacji Polski w siatkówce. Atakujący ma na koncie sporo sukcesów, wywalczonych w biało-czerwonych barwach. Tylko w zeszłym roku Polacy zdobyli złoty medal w Lidze Narodów , później we Włoszech sięgnęli po mistrzostwo Europy , by na koniec zapewnić sobie bilet na zbliżające się już wielkimi krokami igrzyska olimpijskie. Porównywalnej radości nie przyniosły 29-latkowi ligowe boiska. ZAKSA Kędzierzyn-Koźle pogrzebała marzenia o kolejnym triumfie w Lidze Mistrzów i ostatecznie zakończyła sezon na dziesiątym miejscu .

Poważne problemy Łukasza Kaczmarka. Siatkarz "zniknął", menedżer ujawnił powody

Na początku roku ogromne zaniepokojenie kibiców wywołało zaskakujące zniknięcie Łukasza Kaczmarka. Atakujący jeszcze 16 lutego wystąpił w wygranym meczu ligowym z Czarnymi Radom, po czym przestał pojawiać się na meczach swojego klubu. Przed ponad dwa tygodnie nie brał udziału w treningach , a dodatkowe obawy budził fakt, że nikt nie informował, co dzieje się z polskim zawodnikiem, a on sam nie udzielał się w mediach społecznościowych.

Ostatecznie 7 marca wrócił do treningów , a ZAKSA Kędzierzyn-Koźle w lakonicznym komunikacie przekazała, że przyczyną jego nieobecności były problemy zdrowotne. Dopiero menedżer gracza, Jakub Michalak, ujawnił w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet, jak bardzo były one poważne . Po badaniach stwierdzono bowiem u reprezentanta Polski ciężki epizod depresyjny .

- Może powodem nie była typowo fizyczna kontuzja, ale stan zdrowia wykluczał go z zajęć. Przez pierwsze dni Łukasz nie był nawet w stanie zadeklarować, co dalej, więc potrzeba było czasu na wyciszenie emocji, zbadanie jego stanu psychicznego, by przekonać się, jak bardzo jest to głęboki problem. Dopiero po dwóch czy trzech konsultacjach lekarz psychiatra zaopiniował, że może wrócić do treningów - wspominał menedżer siatkarza.