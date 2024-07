Reprezentacja Polski do turnieju olimpijskiego przystępuje jako lider rankingu FIVB, a także aktualny wicemistrz świata i mistrz Europy. Drużyna prowadzona przez Nikolę Grbicia jest więc wymieniana w gronie faworytów do złota i już w fazie grupowej będzie mogła potwierdzić swoje aspiracje - czekają ją bowiem m.in. starcia z Brazylijczykami i Włochami , czyli zespołami ze ścisłej światowej czołówki.

Aleksander Śliwka ma problem. Internauci już żartują

Ze wspomnianych zagrań, czyli tzw. kiwek, słynie Aleksander Śliwka . To właśnie zdjęcie tego zawodnika do informacji o zasadach obowiązujących sędziów dołączył w serwisie X (dawny Twitter) siatkarski ekspert Jakub Balcerzak, przez co od razu rozgorzała dyskusja na temat potencjalnych problemów doświadczonego przyjmującego.

"Czemu mnie nie dziwi, że to Olek jest na zdjęciu do tego posta" - zażartował jeden z internautów. "Śliwka straci 50% ze swoich atutów" - stwierdził ktoś inny. "No to Śliwka zero punktów" - czytamy w kolejnym komentarzu.