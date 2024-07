Nagłe ogłoszenie przed turniejem w Gdańsku. Rywale Polaków nie wezmą w nim udziału

Serbia nie zagra w turnieju towarzyskim

Marcin Janusz: Nie wszystko wygląda tak, jak byśmy chcieli, ale wierzę, że forma idzie do góry. WIDEO

Marcin Janusz: Nie wszystko wygląda tak, jak byśmy chcieli, ale wierzę, że forma idzie do góry. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Jak na razie wiadomo, że w rywalizacji z Polakami wezmą udział Japończycy i Amerykanie. PZPS na szybko szuka jeszcze jednej drużyny, która zgodziłaby się tuż przed igrzyskami na "ostatni sprawdzian". Założenie turnieju było takie, by przyjechały nań najgroźniejsze zespoły ze stawki.

Serbowie mieli problemy przez wielką awarię

Problemy Serbów wynikały z wielkiej awarii systemu, która dotknęła cały świat. Antywirus CrowdStrike, który współpracuje z oprogramowaniem Microsoftu wprowadził aktualizację, która doprowadzała komputery to tzw. pętli śmierci. Oznaczało to, że sprzęt przy włączeniu wracał wciąż do punktu wyjścia. Naprawa może potrwać nawet kilka dni.