Przed rokiem duet rozgrywających reprezentacji Polski w najważniejszych turniejach stanowili Marcin Komenda i Jan Firlej, drugi z wymienionych do dyspozycji Nikoli Grbicia był także od początku trwającego sezonu, pojechał na inauguracyjny turniej Ligi Narodów. Na zmagania w Gliwicach do kadry dołączył z kolei Komenda i wydawało się, że nic nie zmąci planu trenera, by to właśnie na tych dwóch siatkarzy stawiać do końca sezonu.

Firlej miał jednak olbrzymiego pecha, podczas starcia z Belgami na otwarcie zmagań przed polską publicznością doznał urazu i w kolejnych spotkaniach już nie zagrał. Grbić nie miał wyboru i musiał dokonać zmiany w składzie, do kolegów dołączył Marcel Bakaj. Koszmar jednego zawodnika oznaczał szczęście drugiego, ponieważ 21-latek pierwotnie miał już nie grać w Lidze Narodów.

"Mieliśmy trening na siłowni i Janek powiedział, że czuje już bardzo niewiele. A to ważne, czy czuje ból. To jest jednak oczywiście łydka, korzystanie z niego teraz byłoby zbyt dużym ryzykiem. A my nie chcemy ryzykować. Myślę, że jego występ na turnieju w USA nie jest zagrożony. Mam nadzieję, że będzie z nami" - komentował serbski selekcjoner po meczu z Niemcami.

Liga Narodów siatkarzy. Marcel Bakaj zaskoczony ruchem Nikoli Grbicia

Firlej wprawdzie poleciał z kolegami do Chicago, ale w USA na parkiet nie wybiegnie, razem z Jakubem Kochanowskim będzie oglądał mecze "Biało-Czerwonych" z wysokości trybun, co Grbić wyjaśniał w rozmowie z Polsatem Sport.

Myślę, że wcześniej wróci Firlej. Ten okres jest dla niego ważny, by wrócić do skoków. Będzie gotów na Ningbo (tam rozegrane zostaną finały - przyp. red.). Jego kontuzja nie jest bardzo trudna, ale jest niebezpieczna

Absencja Firleja w kadrze meczowej to szansa dla Bakaja. Wprawdzie w Chicago podstawowym rozgrywającym będzie Komenda, ale 21-latek pewnie też dostanie swoje szanse. Teraz Bakaj w rozmowie z TVP Sport zdradził, że Grbić informując go o wysłaniu powołania przed startem sezonu polecił mu być "gotowym na wszystko". I dopiero podczas zgrupowania ujawnił, że 21-latek ma szansę polecieć na turniej Ligi Narodów co Chin.

"Taki był mój cel - zagrać w tym jednym turnieju. Reszta jest niesamowitym zaskoczeniem" - wyznał kadrowicz. A to nie wszystko. Zdradził, że sam nie spodziewał się tak długiej przygody z reprezentacją w tym sezonie, wszak zagrał nie tylko w Chinach i Polsce, ale jest też obecny podczas turnieju w USA.

"Przed tym sezonem nie nastawiałem się na to, że będę tu tak długo. Nie cieszę się z kontuzji Janka, życzę mu jak najszybszego powrotu do zdrowia, ale jednocześnie czuję, że mam szansę. Zrobię wszystko, by wyciągnąć z niej jak najwięcej" - skwitował.





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