Nagła zmiana przed meczem polskich siatkarzy. Ważne wieści dla kibiców

To już oficjalna informacja: ostatni turniej towarzyski polskich siatkarzy przed wylotem na igrzyska olimpijskie do Paryża będzie uboższy o dwa spotkania. Mimo starań Polski Związek Piłki Siatkowej nie znalazł zastępstwa dla reprezentacji Serbii, która z przyczyn logistycznych nie dotarła do Trójmiasta. Zmian nie będzie w planach "Biało-Czerwonych", którzy w sobotę zmierzą się z Japonią, a w niedzielę z USA. Przed sobotnim spotkaniem, zamiast meczu Serbia - USA, przygotowano jednak gratkę dla kibiców.