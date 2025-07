Nadzwyczajna sytuacja w kadrze siatkarzy. Są nowe wieści. Grbić był dosadny

- Oj, ciężko. Było 24:21 i straciliśmy pięć punktów z rzędu . To bardzo boli, bo przegraliśmy po prostu po frajersku. W czwartym secie to była porażka na własne życzenie. W całym meczu zespół z Kuby naprawdę zasłużył na wynik. Wiedzieliśmy, że mamy odrzucić ich od siatki, zmusić do gry na wysokich piłkach, ale i tak mieliśmy ogromny problem, by ich zatrzymać: czy to w bloku, czy w obronie. Bardzo fizyczna siatkówka, nie wytrzymaliśmy tego.

- Na pewno tak. Jest dużo nowych twarzy, młodych chłopaków. Jestem jednym z najstarszych zawodników, to do czegoś zobowiązuje. Kiedy wychodzę na boisko, skupiam się jednak na swojej robocie. Nieważne, kto jest obok, co się dzieje wokół mnie. Staram się zaprezentować swoją najlepszą siatkarską wersję. Dzisiaj może to nie wychodziło mi najlepiej, tak, jakbym sobie życzył. Jesteśmy jednak w procesie, staramy się jak najlepiej przygotować do każdego kolejnego spotkania. To z Kubą musimy jak najszybciej wyrzucić z głów. Jesteśmy tu po to, by grać w siatkówkę i cieszyć kibiców. Mam nadzieję, że w sobotę i w niedzielę będzie nam to wychodziło lepiej.